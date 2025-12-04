Переможниця "Холостяка-10" після атаки на Кривий Ріг шокувала інцидентом з татом: "Народився вдруге"

Даша Ульянова з татом і наслідок обстрілу Кривого Рогу / © instagram.com/dasha_ulyanovaa

Переможниця «Холостяка-10» — Даша Ульянова — шокувала наслідками обстрілу Кривого Рогу.

Російська армія 3 грудня жорстоко обстріляла місто з використанням балістики. У результаті понівечено адмінбудівлю та цивільну інфраструктуру, є поранені. На жаль, наслідки терору не оминули родину Даші. У фотоблогу вона розповіла, що її батько опинився в епіцентрі вибуху. За її словами, у момент обстрілу рідна людина перебувала у машині. І саме там, говорить блогерка, тато опинився в небезпеці.

Зірка зазначила, що «приліт» відбувся настільки близько, що вибухова хвиля зачепила авто з татом всередині та понівечило транспорт. Однак Ульянова видихнула з полегшенням, коли дізналася, що тато живий і з ним «усе добре». Водночас блогерка зізнається, що після інциденту переусвідомила все своє ставлення до безпеки під час війни.

Допис Даші Ульянової / © instagram.com/dasha_ulyanovaa

Допис Даші Ульянової / © instagram.com/dasha_ulyanovaa

«Сьогодні мій тато народився вдруге. Балістика вдарила по Кривому Рогу. Він був саме в автівці — і різниця між життям і трагедією була лише в декількох секундах. Страшно уявити, що могло бути… І боляче бачити, що вже є. Я завжди небайдужа до всіх „прильотів“. Та сьогодні зрозуміла, що поки це не торкнеться твоєї родини, ти навіть не уявляєш, наскільки боляче», — приголомшила блогерка.

