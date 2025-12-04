- Дата публікації
Гламур
- Гламур
Переможниця "Холостяка-10" після атаки на Кривий Ріг шокувала інцидентом з татом: "Народився вдруге"
Зірка вже переусвідомила своє ставлення до безпеки.
Переможниця «Холостяка-10» — Даша Ульянова — шокувала наслідками обстрілу Кривого Рогу.
Російська армія 3 грудня жорстоко обстріляла місто з використанням балістики. У результаті понівечено адмінбудівлю та цивільну інфраструктуру, є поранені. На жаль, наслідки терору не оминули родину Даші. У фотоблогу вона розповіла, що її батько опинився в епіцентрі вибуху. За її словами, у момент обстрілу рідна людина перебувала у машині. І саме там, говорить блогерка, тато опинився в небезпеці.
Зірка зазначила, що «приліт» відбувся настільки близько, що вибухова хвиля зачепила авто з татом всередині та понівечило транспорт. Однак Ульянова видихнула з полегшенням, коли дізналася, що тато живий і з ним «усе добре». Водночас блогерка зізнається, що після інциденту переусвідомила все своє ставлення до безпеки під час війни.
«Сьогодні мій тато народився вдруге. Балістика вдарила по Кривому Рогу. Він був саме в автівці — і різниця між життям і трагедією була лише в декількох секундах. Страшно уявити, що могло бути… І боляче бачити, що вже є. Я завжди небайдужа до всіх „прильотів“. Та сьогодні зрозуміла, що поки це не торкнеться твоєї родини, ти навіть не уявляєш, наскільки боляче», — приголомшила блогерка.
