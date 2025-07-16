Переможниця "Холостяка-12" Лозовицька показалася з вагою в 70 кг і розкрила секрет схуднення

Катерина Лозовицька / © instagram.com/kateryna_lozovytska

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Переможниця проєкту "Холостяк-12", модель та блогерка Катерина Лозовицька показала себе в максимальній вазі та розкрила секрет схуднення.

Тіло знаменитості мало різний вигляд. Зокрема, блогерка то худнула, то знову набирала вагу. Найбільше Катерина Лозовицька важила 70 кілограмів. Модель зізнається, що почувалася тоді некомфортно. Блогерка через вагу перебувала в стресі, порівнювала себе з іншими та взагалі не сприймала своє тіло. Хоча нині Катерина розуміє, що важила тоді в межах норми.

Катерина Лозовицька / © instagram.com/kateryna_lozovytska

"Вперше озвучую цю інформацію. Моя максимальна вага – 70 кілограмів. Що насправді також нормально. Це я зараз розумію. Але в той період постійні стреси, порівнювання себе з іншими, несприйняття свого тіла", - відверто зізналась блогерка.

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Катерина Лозовицька / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Катерина Лозовицька перепробувала різні дієти. Модель практикувала голод, пила лише кефір, їла білок. Утім, це все давало не той результат. Разом зі схудненням Лозовицька отримала проблеми зі шлунком. Тож, нині блогерка віддає перевагу інтуїтивному харчуванню.

"Зараз я харчуюся інтуїтивно. Але колись я перепробувала всі дієти світу, голодувала, сиділа лише на кефірі, білкові дієти…І знаєте, що досягла? Правильно! Проблеми зі шлунком і ще більше незадоволення собою", - зізналась модель.

Катерина Лозовицька / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Врахувавши весь досвід, Катерина Лозовицька винайшла свою ідеальну формулу схуднення. Модель ділиться, що для здорової втрати ваги необхідно мати повноцінний сон, не вдаватися до категоричних заборон, займатися спортом, пити достатню кількість води і розумітися на принципах правильного харчування.

"Я не рахую калорії, не зважую їжу. Я свідомо обираю продукти, які принесуть моєму організму користь. Але разом з тим, якщо хочеться бургер, то купую бургер. Ось така філософія, на якій тримається все", - запевнила блогерка.

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Катерина Лозовицька / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Нагадаємо, нещодавно ведучий Нікіта Добринін розсекретив, як позбувся зайвої ваги. Шоумен зізнався, що в юності він мав зовсім інший вигляд.