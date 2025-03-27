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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
533
Час на прочитання
2 хв

Переможниця «Холостяка-12» Лозовицька розірвала заручини з коханим і зізналась, чому пішла від нього

Блогерка пояснила, чому передумала виходити за бойфренда заміж та що стало причиною такого рішення.

Автор публікації
Валерія Сулима Валерія Сулима
Катерина Лозовицька

Катерина Лозовицька / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Переможниця проєкту «Холостяк-12» з Алексом Топольським, модель Катерина Лозовицька розірвала заручини з бойфрендом і зізналась, чому розійшлася з ним.

Знаменитість перебувала в стосунках із коханим Володимиром протягом двох років. Як виявилося, за цей час він встиг освідчитися блогерці. Утім, на початку березня стало відомо, що пара припинила стосунки. Катерина Лозовицька в інтерв’ю Славі Дьоміну зізналась, що пішла від Володимира через декілька тижнів після заручин.

«Я зробила крапку в цих стосунках, але це не означає, що мені не боляче і не сумно. Я зробила крапку, бо в мене не було вибору. Мені освідчилися, я розуміла, що або я будую сім’ю з цією людиною, або я йду. Під час освідчення я не відмовила, а після я зрозуміла, що я не готова», — зізналась блогерка.

Катерина Лозовицька з колишнім бойфрендом / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Катерина Лозовицька з колишнім бойфрендом / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Катерина говорить, що зрозуміла, що не готова створювати сім’ю з Володимиром. Знаменитість зізнається, що неабияк вдячна колишньому та поважає його. Утім, за словами Лозовицької, вона не відчувала до нього кохання.

«Це була любов, а не кохання. У цих стосунках я полюбила більше головою. Я надзвичайно його поважаю як людину, я надзвичайно його люблю як людину, але, напевно, не вистачило цього саме кохання, цього запалу, не вистачило чогось сердечного, такого щирого, якоїсь хімії, яка з’являється автоматично», — поділилася блогерка.

Нагадаємо, тим часом переможницю «Холостяка-13» Інну Бєлєнь покликали заміж. Сталося це через два місяці після її розриву з головним героєм шоу Олександром «Тереном» Будьком.

Дата публікації
Кількість переглядів
533
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