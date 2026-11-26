Катерина Лозовицька

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Переможниця «Холостяка-12» Катерина Лозовицька, яка нещодавно оголосила про вагітність, розсекретила стать майбутнього малюка.

Так, блогерка разом з чоловіком, співаком Гідаятом Сеїдовим, який виступає під псевдонімом Geed, чекає на сина. Хлопчик має з’явитися на світ в останні дні лютого наступного року.

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В інтерв’ю Славі Дьоміну вагітна Лозовицька зізналася, що її переповнюють емоції. Проте хвилювання також має місце. І все через невідомість, як виховувати саме хлопчика. До того ж блогерка додає, що у майбутньому мріє про ще одну дитину, і вже дівчинку.

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«Він дуже радів. Я не зовсім розумію, що з пацаном робити. Якщо дівчинка, то знаю, як її виховувати. Що робити з хлопчиком — поки не розумію. Тепер я сказала, що доведеться і вдруге народжувати, бо хочу ще дівчинку», — зі сміхом наголосила Катерина.

Катерина Лозовицька / © скриншот з відео

Ба більше, майбутні зіркові батьки вже обрали декілька варіантів імен для первістка. Блогерка говорить, що вони навіть зверталися до штучного інтелекту за допомогою. Зрештою, зупинилися на оригінальних і таких, які будуть чудово поєднуватися з по-батькові.

«Є декілька варіантів імен. Одне подобається Гіду, а інше — мені. Вирішили, що коли народиться дитинка, то все побачимо. Подобається ім’я Адам, Давид і Рафаель. Воно подобається чоловіку. Вони нетипові», — заінтригувала колишня зірка «Холостяка».

Зазначимо, Катерина Лозовицька й Гідаят Сеїдов зіграли весілля через місяць після заручин наприкінці вересня цього року. Проте тоді молодята вагітність тримали у секреті. Зрештою, новиною про поповнення у родині вони поділилися на початку листопада.

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