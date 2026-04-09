ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
345
Час на прочитання
1 хв

Переможниця "Холостяка-12" розсекретила суму своїх витрат: куди йдуть тисячі доларів

Катерина Лозовицька розсекретила свої витрати та закулісся блогінгу.

Автор публікації
Анастасія Гребешко
Катерина Лозовицька

Катерина Лозовицька / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Переможниця проєкту «Холостяк-12», модель та блогерка Катерина Лозовицька, яка після проєкту активно розвиває свій бренд спідньої білизни та розпочала акторську карʼєру, відверто заговорила про фінанси.

Зірка не приховує: її життя давно вийшло за межі «інстаграм-картинки». Сьогодні вона не лише створює контент, а й вибудовує особистий бренд. Крім того, Лозовицька почала рухатися в напрямку кіноіндустрії. Усе це, за її словами, потребує серйозних вкладень.

«Мені здається, десь від п’яти тисяч доларів. Я приблизно стільки й витрачаю, іноді навіть більше», — заявила Катерина в інтерв’ю Ангеліні Пичик.

За словами блогерки, значна частина бюджету — це не про розкіш, а про робочі процеси. Вона інвестує у розвиток власних проєктів. Окремо — витрати на команду, без якої неможливо тримати темп у медіапросторі. Лозовицька підкреслює: за публічністю стоїть системна робота, яка потребує ресурсів.

«Я утримую команду, плюс є багато професійних витрат», — ділиться блогерка.

Зазначимо, саме участь у «Холостяку-12» зробила її широко відомою. Після шоу вона зосередилася на кар’єрі інфлюенсерки та розвитку особистого бренду, поступово розширюючи свою діяльність і виходячи за межі соцмереж.

Дата публікації
Кількість переглядів
345
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie