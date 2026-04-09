Переможниця "Холостяка-12" розсекретила суму своїх витрат: куди йдуть тисячі доларів

Переможниця проєкту «Холостяк-12», модель та блогерка Катерина Лозовицька, яка після проєкту активно розвиває свій бренд спідньої білизни та розпочала акторську карʼєру, відверто заговорила про фінанси.

Зірка не приховує: її життя давно вийшло за межі «інстаграм-картинки». Сьогодні вона не лише створює контент, а й вибудовує особистий бренд. Крім того, Лозовицька почала рухатися в напрямку кіноіндустрії. Усе це, за її словами, потребує серйозних вкладень.

«Мені здається, десь від п’яти тисяч доларів. Я приблизно стільки й витрачаю, іноді навіть більше», — заявила Катерина в інтерв’ю Ангеліні Пичик.

Катерина Лозовицька / © instagram.com/kateryna_lozovytska

За словами блогерки, значна частина бюджету — це не про розкіш, а про робочі процеси. Вона інвестує у розвиток власних проєктів. Окремо — витрати на команду, без якої неможливо тримати темп у медіапросторі. Лозовицька підкреслює: за публічністю стоїть системна робота, яка потребує ресурсів.

«Я утримую команду, плюс є багато професійних витрат», — ділиться блогерка.

Зазначимо, саме участь у «Холостяку-12» зробила її широко відомою. Після шоу вона зосередилася на кар’єрі інфлюенсерки та розвитку особистого бренду, поступово розширюючи свою діяльність і виходячи за межі соцмереж.

