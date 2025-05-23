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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
3931
Час на прочитання
2 хв

Переможниця "Холостяка-13" Бєлєнь гнівно звинуватила Терена у порушенні обіцянки: "Виживає, як може"

Суперечки між колишніми все не вщухають.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Олександр Терен і Інна Бєлєнь

Олександр Терен і Інна Бєлєнь / © instagram.com/tsvit_terenu

Переможниця "Холостяка-13", волонтерка та блогерка Інна Бєлєнь розгнівалася на колишнього Олександра Терена.

Зокрема, блогерка звинуватила ветерана у недотриманні домовленостей. За словами Інни, вони дали обіцянку одне одному більше не копирсатися у брудній білизні своїх колишніх стосунків. Утім, нещодавно Терен анонсував вихід нового інтерв'ю, де буде говорити про свій досвід на "Холостяку" та після нього. Тож такі його слова неабияк обурили Бєлєнь. У своїй публічній заяві вона написала, що такий вчинок не заслуговує на повагу й наголосила, що Олександр з часом дуже змінився для неї.

"Я довго мовчала. Ми домовились не виносити це назовні. Але час усе розставляє по місцях. Зараз я намагаюсь підібрати правильні слова, щоб це описати. Цей стрибок в останній вагон перед новим сезоном. Бо не все ж ще домусолили. І це окей – кожен виживає, як може. В історії цієї людини я – ху*ва. І навіть окей, що це навʼязується аудиторії. І робити з себе жертву теж нормально, начебто. Навіть коли ти чоловік. Домовленість була про повагу. Бо я вважала, що ти вартий поваги. Що все, що було, було по-справжньому. Що людина, за якою я йшла тоді, це ти. Але сьогодні я розумію: та людина і ти зараз – це різні люди. Ти досі повертаєшся туди, де вже всі сторінки давно перегорнуті. Але тобі з цим жити. Щасти тобі в цьому", - заявила Бєлєнь.

Інна Бєлєнь про Олександра Терена / © instagram.com/innka_belen

Інна Бєлєнь про Олександра Терена / © instagram.com/innka_belen

Інна Бєлєнь про Олександра Терена / © instagram.com/innka_belen

Інна Бєлєнь про Олександра Терена / © instagram.com/innka_belen

Нагадаємо, нещодавно Інна Бєлєнь заявила про зміни в особистому житті після розставання з Тереном і показала свого нового коханого.

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