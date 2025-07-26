Переможниця "Холостяка-13" Бєлєнь опинилася в епіцентрі вибухів у Харкові: "Біля дому був приліт"

Інна Бєлєнь, атака на Харків

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Переможниця "Холостяка-13", волонтерка та блогерка Інна Бєлєнь розповіла подробиці про останні обстріли Харкова.

Так, російські війська вже декілька днів поспіль завдають удари по місту керованими авіабомбами. Просто під час обстрілів 25 та 26 липня на зв'язок вийшла й Інна. Вона поділилася, що проживає у центрі Харкова й не на жарт перелякалася після чергової ворожої атаки. Про свої переживання та панічний стан дівчина розповіла в Instagram. За її словами, декілька прильотів сталося просто поблизу її будинку, де вона проживає разом з хлопцем.

"КАБи по центру. Живемо в центрі. Біля дому в 100 метрах був приліт. Мені зателефонував хлопець і каже "Бігом до туалету, бо повторно туди ж (ціляться – прим. ред.)". Фіг*ч*ть зараз центр. Я нервую. У мене зараз панічка. Коли я хвилююся, починаю сміятися, що ж це таке. Був і другий приліт поруч", — приголомшила Інна.

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Інна Бєлєнь / © instagram.com/innka_belen

Бєлєнь додала, що живе в постійному страху через російські обстріли. Вона не стримувала емоцій після останніх трагічних новин і зробила емоційну сторіз: "Прокинутися серед ночі, бо моє місто луплять КАБами. Страх. Відсутність розуміння, куди ховатись. Злість. Зранку вони розбомбили лікарню, ввечері розтрощили центр, а вночі скидають бомби одна за одною. У мене тільки одне запитання: коли ці с*ки припинять".

Сторіз Інни Бєлєнь / © instagram.com/innka_belen

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