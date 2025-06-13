Переможниця "Холостяка-13" Бєлєнь перенесла одразу дві операції і назвала причину: "Ошелешила всіх"

Інна Бєлєнь

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Переможниця "Холостяка-13", волонтерка та блогерка Інна Бєлєнь зробила дві операції.

У фотоблогу зірка поділилася, що наважилася на зміни підборіддя та грудей. За словами Інни, цьому передувало дві серйозних причини. Зокрема, підтяжку грудей вона захотіла зробити після втрати їхньої форми внаслідок кардинального схуднення на понад 10 кг. Результатом блогерка залишилася задоволена.

"Коли мінус 14 кг за короткий час – груди не худнуть, вони сповзають. І ні, це не має красивого вигляду. Тому зробила. І задоволена. Груди не лише втратили форму, а й стали асиметричні. Обожнюю своє тіло, але ні спортом, ні харчуванням груди не підтягнеш, на жаль. А я хочу ходити без бюстгальтера. Я хочу гуляти по квартирі голою і кайфувати від свого тіла", - поділилася Бєлєнь.

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Інна Бєлєнь / © instagram.com/innka_belen

Інна Бєлєнь / © instagram.com/innka_belen

Колишня учасниця романтичного реаліті також пояснила, навіщо вдалася до змін підборіддя. Вона поділилася, що після низки спроб подолати "третє підборіддя" вона пішла до хірурга. Ба більше, зробила це спонтанно просто перед операцією грудей.

"Приїхавши в лікарню, я ошелешила всіх. Я попросила покликати ще одного хірурга, бо вирішила – буде ще одна операція. Мʼяз шиї в постійній напрузі. Це створює "баласт". Це негарно. Це має вигляд другого, третього підборіддя. Ботокс, ліполітики, масажі, дефіцит калорій – не допомагають", - додала блогерка.

Інна Бєлєнь / © instagram.com/innka_belen

Інна Бєлєнь / © instagram.com/innka_belen

Нагадаємо, нещодавно співак MELOVIN також переніс операцію та розкрив, що сталося.