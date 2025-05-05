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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
2075
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Переможниця "Холостяка-13" Бєлєнь після розриву з Тереном закрутила новий роман і показала коханого

Інна Бєлєнь зізналась, що більше не самотня та наразі перебуває в стосунках.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Інна Бєлєнь

Інна Бєлєнь / © instagram.com/innka_belen

Переможниця "Холостяка-13", волонтерка та блогерка Інна Бєлєнь натякнула, що після гучного розриву з Олександром Тереном закрутила новий роман.

В Instagram-stories вона опублікувала доволі промовисте фото. Зокрема, Інна Бєлєнь показалася з загадковим чоловіком. Блогерка ніжно тримала його за руку. Фото переможниця "Холостяка-13" підписувати не стала, а натомість додала смайлик у вигляді блакитного сердечка.

Фани Інни Бєлєнь одразу припустили, що таким чином вона повідомила про нові стосунки. Тим більше із загадковим чоловіком блогерка ніжно трималася за руки. Щоправда, обранця Інна Бєлєнь показала частково. Його обличчя вона не квапиться розсекречувати. Також невідоме й ім'я нового коханого блогерки.

Інна Бєлєнь з новим коханим / © instagram.com/innka_belen

Інна Бєлєнь з новим коханим / © instagram.com/innka_belen

Зазначимо, на початку лютого Інна Бєлєнь та Олександр Терен оголосили про розрив. Після цього блогерка почала інтригувати подробицями особистого життя. Зокрема, вона показувала, як її кликали заміж та як вона приміряла весільну сукню.

Ба більше, блогерці навіть приписували роман зі співаком Вадимом Олійником. Проте нещодавно виконавець розставив всі крапки над "і" та пояснив, що насправді їх пов'язує.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2075
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