Переможниця "Холостяка-13" Бєлєнь після скандалу з Тереном замилувала поцілунками з новим коханим

Інна Бєлєнь

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Переможниця "Холостяка-13", волонтерка та блогерка Інна Бєлєнь зробила заяву про особисте життя.

У фотоблогу зірка поділилася серією фото із новим коханим. Водночас вона офіційно заявила, що віднедавна перебуває у нових стосунках. І хоч Інна не показала обличчя бойфренда, але все ж поділилася своїми почуттями. Вона розповіла, що зараз найщасливіша, адже її обранець з'явився дуже несподівано саме у той момент, коли їй була потрібна підтримка. І водночас заінтригувала, що насправді вже була знайома з хлопцем давно, але їхній роман розпочався тільки зараз.

Інна Бєлєнь з новим обранцем / © instagram.com/innka_belen

Інна Бєлєнь з новим обранцем / © instagram.com/innka_belen

"Коли я вже подумала, що все, не хочу більше стосунків, не хочу доводити, боротись, обпікатись… Ти зʼявився. Точніше, ти був завжди. Просто я не бачила. Один із тих, кого я знаю все життя. Але тільки зараз сталося щось по-справжньому особливе. Ти не голосно, без пафосу, просто став моєю опорою. Ти прийшов не рятувати — ти просто був і лишаєшся. І з тобою спокійно. Без гойдалок. Без запитань. Так, як я навіть боялась мріяти", - зворушила Бєлєнь.

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Нагадаємо, нещодавно Інна Бєлєнь обурилася діями колишнього Олександра Терена й розкрила їхню домовленість, яку ветеран порушив.