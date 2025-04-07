Переможниця "Холостяка-13" Бєлєнь розповіла про серйозний конфлікт із Тереном після розриву

Олександр Терен та Інна Бєлєнь

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Переможниця “Холостяка-13”, волонтерка та блогерка Інна Бєлєнь розповіла про конфлікт із головним героєм шоу Олександром “Тереном” Будьком.

Блогерка та ветеран війни на початку лютого оголосили про розрив. У програмі “Ранок у великому місті” Інна ділиться, що вони не спілкуються та не стежать одне за одним у фотоблогах, адже, мовляв, розійшлися зі скандалами. Ба більше, Бєлєнь натякає, що Терен її образив. Волонтерка не стала вдаватися у подробиці, а лиш коротко зазначила, що “не відчувала повагу до себе”.

“Ні, ми не спілкуємося, не стежимо одне за одним. Скажімо так, розійшлися на не дуже гарній ноті, взагалі не на гарній. Я не відчувала повагу до себе взагалі!” — зізнається блогерка.

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Олександр Терен та Інна Бєлєнь / © instagram.com/tsvit_terenu

Останній епізод “Холостяка-13”, де Терен обрав Бєлєнь, вийшов у ефір наприкінці грудня. А вже через місяць пара оголосила про розрив, тож у прихильників закралися підозри, що їхній роман був несправжнім. Утім, Бєлєнь це спростовує. Блогерка говорить, що їхня історія розпочалася значно раніше, а саме в липні. Саме від того часу вони були разом, однак гепі-енду не сталося.

“Розумієте, це було швидко для глядачів. Коли ми вже були разом, тільки виходили перші серії, тому ми це проживали від липня, напевно. Це ось такий відрізок часу. Таке трапляється…Я б теж хотіла, щоб це закінчилося весіллям, будинком і вагітністю, але…Що ж, так склалося”, — запевнила волонтерка.

Нагадаємо, наразі Олександра Терена підозрюють в романі з блогеркою Оленою Мандзюк. Нещодавно зірка Мережі відповіла на чутки про її стосунки з “Холостяком”.