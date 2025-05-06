Переможниця "Холостяка-13" Бєлєнь шокувала, як у Харкові біля неї стався ворожий "приліт"

Інна Бєлєнь

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Переможниця "Холостяка-13", волонтерка та блогерка Інна Бєлєнь показала, як почався її ранок у Харкові, який вкотре обстріляли російські окупанти.

Місто постійно опиняється під обстрілами. Інна Бєлєнь наразі перебуває в Харкові і показала, як почався її ранок. Блогерка прокинулася від гучних вибухів. Виявилося, що ворожий "приліт" стався зовсім поруч із будинком Інни Бєлєнь. Блогерка говорить, що реальність українців нині така, що щоранку "радієш, що прокинувся живим".

"Мій ранок…У Харкові якась інша програма життя…"Приліт" в 2,5 км від мене. Коли ти українець, ти радієш, що прокинувся живим", - говорить блогерка.

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Інна Бєлєнь чула гучні вибухи в Харкові / © instagram.com/innka_belen

Інна Бєлєнь також показала декілька фото з наслідками ворожої атаки. Зокрема, російські окупанти обстріляли безпілотниками місто. Під удар потрапили чотири райони - Шевченківський, Київський, Індустріальний та Холодногірський.

Зазначимо, Інна Бєлєнь наразі перебуває в Харкові, звідки вона родом. Там, ймовірно, блогерка зустріла своє кохання. Зокрема, переможниця "Холосятка-13" нещодавно розсекретила новий роман і показала бойфренда.