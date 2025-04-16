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Переможниця "Холостяка-13" Бєлєнь відреагувала на закиди, що її роман з Тереном був брехнею
Блогерка відповіла на різкі звинувачення
Переможниця "Холостяка-13", волонтерка та блогерка Інна Бєлєнь відреагувала на закиди, що її роман із головним героєм проєкту Олександром Тереном був брехнею.
Так, блогерка Олена Мандзюк заявила, що між Бєлєнь та Тереном не було жодних стосунків. Здивовані користувачі почали вимагати від переможниці "Холостяка-13" коментарів із поясненнями, адже вона продовжує розповідати про роман з Олександром, їхній болісний розрив та як головний герой проєкту її образив.
У своєму Telegram-каналі блогерка відреагувала на різкі звинувачення в брехні. Бєлєнь заявила, що не збирається коментувати "вигадані історії", натякаючи, що слова Мандзюк не відповідають дійсності.
"Я не приділяю уваги вигаданим історіям людей, з якими не знайома особисто. Я цю новину не дивилась, мені не цікаво. Я реагую тільки на реальність, а не на фантазії. Не цікаво", - написала Бєлєнь.
Утім, користувачів не переконали слова переможниці "Холостяка-13". Блогерку звинуватили в хайпі та брехні про стосунки з Тереном. Однак на ці слова Бєлєнь вже не реагувала, зазначивши, що їй все одно на думку юзерів.
Нагадаємо, навколо "Холостяка-13" розгорівся гучний скандал. Блогерка Олена Мандзюк в інтерв'ю Аліні Доротюк шокувала правдою про роман Бєлєнь із Тереном. Зірка Мережі заявила, що це все вигадана історія, і звинуватила Інну в брехні.