Переможниця "Холостяка-13" Бєлєнь відреагувала на закиди, що її роман з Тереном був брехнею

Олександр Терен, Олена Мандзюк та Інна Бєлєнь / © instagram.com/elena_mandziuk

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Переможниця "Холостяка-13", волонтерка та блогерка Інна Бєлєнь відреагувала на закиди, що її роман із головним героєм проєкту Олександром Тереном був брехнею.

Так, блогерка Олена Мандзюк заявила, що між Бєлєнь та Тереном не було жодних стосунків. Здивовані користувачі почали вимагати від переможниці "Холостяка-13" коментарів із поясненнями, адже вона продовжує розповідати про роман з Олександром, їхній болісний розрив та як головний герой проєкту її образив.

У своєму Telegram-каналі блогерка відреагувала на різкі звинувачення в брехні. Бєлєнь заявила, що не збирається коментувати "вигадані історії", натякаючи, що слова Мандзюк не відповідають дійсності.

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Олена Мандзюк, Олександр Терен та Інна Бєлєнь

"Я не приділяю уваги вигаданим історіям людей, з якими не знайома особисто. Я цю новину не дивилась, мені не цікаво. Я реагую тільки на реальність, а не на фантазії. Не цікаво", - написала Бєлєнь.

Відповідь Інни Бєлєнь на звинувачення в брехні про роман із Тереном

Утім, користувачів не переконали слова переможниці "Холостяка-13". Блогерку звинуватили в хайпі та брехні про стосунки з Тереном. Однак на ці слова Бєлєнь вже не реагувала, зазначивши, що їй все одно на думку юзерів.

Відповідь Інни Бєлєнь на звинувачення в брехні про роман із Тереном

Нагадаємо, навколо "Холостяка-13" розгорівся гучний скандал. Блогерка Олена Мандзюк в інтерв'ю Аліні Доротюк шокувала правдою про роман Бєлєнь із Тереном. Зірка Мережі заявила, що це все вигадана історія, і звинуватила Інну в брехні.