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Переможниця "Холостяка-13" Бєлєнь заявила про новий етап з коханим і проблему: "Око сіпається"
Інна поділилася планами на майбутнє з Іваном.
Переможниця "Холостяка-13", волонтерка та блогерка Інна Бєлєнь поділилася новим етапом в особистому житті.
У фотоблогу зірка розповіла, що у найближчий час планує розпочати жити спільно з коханим Іваном. Для цього пара вже почала пошуки житла. І хоч у обох є власне майно, але, за словами Інни, поки вони не готові робити там ремонт. Тож закохані будуть орендувати квартиру у Харкові. І на цьому етапі Бєлєнь зіткнулася з проблемою. Вона зізналася, що віднайти бажане доволі непросто.
"Так, ми вирішили жити разом і шукаємо квартиру. Ремонт в квартирі хлопця поки ніхто не робитиме, тож ми шукаємо. Але це виявилося так складно, це просто треш. Всі почали повертатися до Харкова й поки ніхто не готовий купувати квартири, бо часто прилітає, тому й орендують. Я вже передивилася, напевно, квартир зо 20. Все одно не можемо знайти. Я ще така вибаглива – напевно, мого номеру бояться всі ріелтори. У мене аж око сіпається. У Києві у моїй квартирі теж треба ремонт. Чекаю поки добудують. Буду на два міста", — зазначила Інна.
Нагадаємо, нещодавно Інна Бєлєнь розповіла нові подробиці роману з хлопцем і чому насправді ховає його від публіки.