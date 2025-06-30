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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1758
Час на прочитання
1 хв

Переможниця "Холостяка-13" Бєлєнь заявила про новий етап з коханим і проблему: "Око сіпається"

Інна поділилася планами на майбутнє з Іваном.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Інна Бєлєнь з обранцем

Інна Бєлєнь з обранцем / © instagram.com/innka_belen

Переможниця "Холостяка-13", волонтерка та блогерка Інна Бєлєнь поділилася новим етапом в особистому житті.

У фотоблогу зірка розповіла, що у найближчий час планує розпочати жити спільно з коханим Іваном. Для цього пара вже почала пошуки житла. І хоч у обох є власне майно, але, за словами Інни, поки вони не готові робити там ремонт. Тож закохані будуть орендувати квартиру у Харкові. І на цьому етапі Бєлєнь зіткнулася з проблемою. Вона зізналася, що віднайти бажане доволі непросто.

Інна Бєлєнь / © instagram.com/innka_belen

Інна Бєлєнь / © instagram.com/innka_belen

"Так, ми вирішили жити разом і шукаємо квартиру. Ремонт в квартирі хлопця поки ніхто не робитиме, тож ми шукаємо. Але це виявилося так складно, це просто треш. Всі почали повертатися до Харкова й поки ніхто не готовий купувати квартири, бо часто прилітає, тому й орендують. Я вже передивилася, напевно, квартир зо 20. Все одно не можемо знайти. Я ще така вибаглива – напевно, мого номеру бояться всі ріелтори. У мене аж око сіпається. У Києві у моїй квартирі теж треба ремонт. Чекаю поки добудують. Буду на два міста", — зазначила Інна.

Нагадаємо, нещодавно Інна Бєлєнь розповіла нові подробиці роману з хлопцем і чому насправді ховає його від публіки.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1758
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