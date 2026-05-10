Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь емоційно відповіла на критику зовнішності після пологів

Переможниця шоу «Холостяк-13» Інна Бєлєнь різко відповіла на критику зовнішності після пологів і чесно показала, як насправді виглядає материнство без «ідеальної картинки» для соцмереж.

Блогерка зіштовхнулася з хвилею недоречних коментарів від підписників. Одна з користувачок дорікнула молодій мамі через відсутність макіяжу та порадила «бути привабливою для чоловіка». Інна не стала мовчати й публічно відреагувала на зауваження. Зірка зізналася, що зараз для неї важливіші відновлення та комфорт, а не глянцевий образ. Також вона наголосила, що після народження дитини жінки потребують підтримки, а не осуду.

«Боже, дівчата, що з самооцінкою? Ваня крикнув з цього повідомлення», — емоційно відповіла Бєлєнь на критику.

Пізніше переможниця шоу детальніше пояснила, чому не намагається відповідати чужим очікуванням. Вона розповіла, що зараз її будні далекі від «інстаграмної» картинки, адже організм ще відновлюється після пологів. За словами Інни, навіть звичайні речі на кшталт розчесаного волосся чи почищених зубів іноді стають маленькою перемогою в новому ритмі життя.

«Широка футболка, бо під нею бандаж, який тримає органи після пологів. Широкі штани — так комфортніше, коли є шви і тіло ще болить. Іноді почищені зуби й розчесане волосся — це вже маленька перемога в новому режимі життя», — поділилася блогерка.

Інна також додала, що хоче показувати підписницям справжнє материнство — без спроб здаватися «ідеальною». На її думку, саме чесність допомагає іншим жінкам не почуватися самотніми у складний період після народження дитини.

