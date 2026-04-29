ТСН у соціальних мережах

Гламур
987
2 хв

Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь народила й показала перші фото новонародженої

Блогерка показала зворушливі кадри з пологового, де її підтримував чоловік. Фани плачуть від щастя.

Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Інна Бєлєнь

Інна Бєлєнь / © instagram.com/innka_belen

Переможниця романтичного реаліті «Холостяк-13» Інна Бєлєнь народила доньку.

Первістка у родині Бєлєнь з’явилася на світ 28 квітня. Щаслива зіркова мама вже поділилася першими фото новонародженої в Instagram. Зокрема, опублікувала фрагменти з самих пологів і перші миті з дитиною, ім’я якої поки що приховує.

Пологи Бєлєнь були партнерськими. Помітно, як поруч з блогеркою завжди був її коханий Іван — він не стримував хвилювань і емоцій. Згодом подружжя зробило перші фото втрьох у новому статусі батьків і потішило ними шанувальників.

«Дякую, що зробила нас мамою і татом», — зворушила блогерка підписом.

Інна Бєлєнь вперше стала мамою / © instagram.com/innka_belen

Інна Бєлєнь вперше стала мамою / © instagram.com/innka_belen

Чоловік Інни Бєлєнь / © instagram.com/innka_belen

Чоловік Інни Бєлєнь / © instagram.com/innka_belen

У коментарях під дописом зібралося безліч шанувальників і зіркових друзів. Усі вони засипали новоспечених батьків і їхню донечку щирими вітаннями.

  • Вітаю, ми всі так чекали!

  • Божечки, як я радію за вас. Плачу від милоти.

  • Інночко, вітаємо вас з народженням донечки! Бажаємо міцного здоров’я маленькій і вам якнайшвидшого відновлення після пологів. Вітаємо щасливих батьків з донечкою.

Відомо, що вагітність Інни була непростою. Наприкінці терміну лікарі діагностували подвійне обвиття пуповиною. До того ж сам процес пологів затягувався, через що розглядалася стимуляція. На щастя, усе завершилося добре — малеча народилася здоровою.

Батьком дитини є Іван Яловенко. Блогерка була знайома з чоловіком ще зі шкільних часів. Проте доля звела їх лише після проєкту «Холостяк-13», коли Інна розійшлася з головним героєм Олександром Тереном. На початку лютого цього року блогерка вже вийшла заміж за Івана. А про майбутнє поповнення в родині стало відомо з постшоу «Холостяка».

Нагадаємо, напередодні пологів Інна Бєлєнь показала останні кадри з вагітним животиком і як з чоловіком збиралася на зустріч із донечкою вдома.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
987
Наступна публікація

