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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
7570
Час на прочитання
1 хв

Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь показалася з округлим животиком і натякнула на весілля

Блогерка розповіла нові подробиці роману з хлопцем і чому приховує його.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Інна Бєлєнь з обранцем

Інна Бєлєнь з обранцем / © instagram.com/innka_belen

Переможниця "Холостяка-13", волонтерка та блогерка Інна Бєлєнь розкрила свої плани на майбутнє з обранцем, якого зустріла після розриву з Олександром Тереном.

У своєму фотоблогу зірка вперше поділилася, що її нового коханого звуть Іваном, і вона вже серйозно задумується про створення повноцінної родини. Так, Інна заінтригувала фото з Палацу одружень з підписом "мені треба буде розказати вам деякі новини". Ще більше волонтерка заінтригувала знімком, де позує з округлим животиком. Проте тут же запевнила, що поки не вагітна, але все ж планує стати мамою у найближчий рік.

Сторіз Інни Бєлєнь / © instagram.com/innka_belen

Сторіз Інни Бєлєнь / © instagram.com/innka_belen

Сторіз Інни Бєлєнь / © instagram.com/innka_belen

Сторіз Інни Бєлєнь / © instagram.com/innka_belen

Також Бєлєнь розповіла, чому її хлопець уникає публічності та постійно приховує своє обличчя на спільних фото. За словами блогерки, цьому причиною є його професія. Водночас додала, що Іван "не ухилянт", як припустили її прихильники, а насправді може займатися військовою справою або ж працювати в службі безпеки.

"Він максимально не публічний через свою роботу. І я не показую не тому, що "одружений, страшний чи не хрещений", а тому, що поки не можна. Але я можу сказати, що це вперше, коли я настільки впевнена в людині", — пояснила Інна.

Сторіз Інни Бєлєнь / © instagram.com/innka_belen

Сторіз Інни Бєлєнь / © instagram.com/innka_belen

Нагадаємо, нещодавно ведуча Леся Нікітюк показалася з нареченим у новому статусі батьків і відповіла на звинувачення у брехні про материнство.

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Дата публікації
Кількість переглядів
7570
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