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Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь показалася з округлим животиком і натякнула на весілля
Блогерка розповіла нові подробиці роману з хлопцем і чому приховує його.
Переможниця "Холостяка-13", волонтерка та блогерка Інна Бєлєнь розкрила свої плани на майбутнє з обранцем, якого зустріла після розриву з Олександром Тереном.
У своєму фотоблогу зірка вперше поділилася, що її нового коханого звуть Іваном, і вона вже серйозно задумується про створення повноцінної родини. Так, Інна заінтригувала фото з Палацу одружень з підписом "мені треба буде розказати вам деякі новини". Ще більше волонтерка заінтригувала знімком, де позує з округлим животиком. Проте тут же запевнила, що поки не вагітна, але все ж планує стати мамою у найближчий рік.
Також Бєлєнь розповіла, чому її хлопець уникає публічності та постійно приховує своє обличчя на спільних фото. За словами блогерки, цьому причиною є його професія. Водночас додала, що Іван "не ухилянт", як припустили її прихильники, а насправді може займатися військовою справою або ж працювати в службі безпеки.
"Він максимально не публічний через свою роботу. І я не показую не тому, що "одружений, страшний чи не хрещений", а тому, що поки не можна. Але я можу сказати, що це вперше, коли я настільки впевнена в людині", — пояснила Інна.
Нагадаємо, нещодавно ведуча Леся Нікітюк показалася з нареченим у новому статусі батьків і відповіла на звинувачення у брехні про материнство.