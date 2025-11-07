Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь поставила крапку у скандалі з Тереном: "Це на його совісті"

Олександр Терен й Інна Бєлєнь / © instagram.com/tsvit_terenu

Після фіналу шоу «Холостяк-13» навколо його головного героя Олександра Терена та переможниці проєкту Інни Бєлєнь розгорівся справжній скандал.

Пара, яка здавалася щасливою у фіналі, невдовзі після завершення проєкту різко припинила будь-яке спілкування. Додаткової напруги додали заяви блогерки Олени Мандзюк, яка близько товаришувала з ветераном і звинуватила Інну у буцімто фейкових стосунках. Саме після її гучних слів між дівчатами спалахнув відкритий конфлікт.

Тепер же Інна Бєлєнь вирішила публічно прокоментувати ситуацію й поставити у цій історії остаточну крапку. У своїй новій заяві блогерка зазначила, що вважає поведінку Мандзюк недоречною, адже та не знає правди про чужі стосунки.

«Мене дуже сильно тригерило все, що про мене розказують інші, які взагалі не дотичні до мене. Це не про Сашу, а про його знайомих, які щось коментують, не знаючи ситуації. Якщо між людьми є повага, то вона залишається або ж ні. З мого боку вона залишилася», — пояснила Інна в інтерв’ю шоу «Терапія Красою».

Олександр Терен й Олена Мандзюк, Інна Бєлєнь / © instagram.com/elena_mandziuk

Бєлєнь також зізналася, що дії Терена після шоу її розчарували. За її словами, пара домовлялася не коментувати свої стосунки публічно, але чоловік порушив цю домовленість. Попри це, блогерка не стала роздмухувати скандал і намагалася залишатися гідною, хоча говорить, що могла спростувати деякі його слова власними доказами.

«Три скриншоти нашого спілкування з Сашею — і половина його слів відпали б самі собою. Люди все бачать. Я підтримувала людину і була поруч. Якщо він сказав, що цього не було — це вже на його совісті», — підсумувала блогерка.

Нагадаємо, нещодавно Інна Бєлєнь опинилася в епіцентрі скандалу через купівлю нового члена родини. Юзери дорікнули їй за надмірну витрату грошей під час війни.