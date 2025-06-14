Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь розійшлася з хлопцем через декілька місяців публічного роману

Інна Бєлєнь з колишнім хлопцем / © instagram.com/innka_belen

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Переможниця "Холостяка-13", волонтерка та блогерка Інна Бєлєнь, яка раніше заявляла про новий роман, заговорила про зміни в особистому житті.

Інна у фотоблогу повідомила, що розійшлася з новим коханим, з яким зустрічалася після розриву з Олександром Тереном. Блогерка приголомшила зізнанням, що їхній роман завершився на тлі її непростого періоду — реабілітації після двох складних операцій. За словами зірки, саме критичні ситуації допомогли їй побачити справжню суть стосунків.

"На жаль чи на щастя, саме складні ситуації, як-от операції, реабілітація, фізичне виснаження, вразливість дуже чітко показують справжнє відношення. Коли ти не в сукні, без макіяжу, не у святковому настрої, одразу видно, хто з тобою заради тебе, а не заради картинки", - приголомшила Бєлєнь.

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Інна Бєлєнь розійшлася з хлопцем / © instagram.com/innka_belen

Інна Бєлєнь розійшлася з хлопцем / © instagram.com/innka_belen

Зазначимо, на початку лютого цього року Інна Бєлєнь оголосила про розрив з Олександром Тереном. Незабаром після цього у травні вона вперше поділилася, що має нові стосунки. У соцмережах зірка показувала фото з новим коханим, не розкриваючи його обличчя, але говорила, що почувається щасливою. Інна ділилася, що знайома з чоловіком давно, але роман почався лише з роками. Утім, складний період реабілітації поставив крапку у їхньому романі.