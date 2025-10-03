Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь вперше повністю показала свого коханого

Інна Бєлєнь / © instagram.com/innka_belen

Переможниця "Холостяка-13", волонтерка та блогерка Інна Бєлєнь продемонструвала ніжні світлини з новим обранцем.

У своєму Instagram вона поділилася серією романтичних знімків із хлопцем на ім’я Іван. Під час фотосету з парою був і їхній песик — чихуахуа на прізвисько Міккі. У дописі Інна звернулася до коханого зі зворушливими словами.

"Ти мене знаєш. Ти знаєш, що я злюка, коли голодна… Що я параноїк, і ти не втомлюєшся мене заспокоювати… Що коли вибухи — мене треба обіймати, і ти це робиш, але ти мене все одно любиш", — зазначила знаменитість у дописі.

Інна Бєлєнь з Іваном / © instagram.com/innka_belen

Інна Бєлєнь з Іваном та песиком Міккі / © instagram.com/innka_belen

Бєлєнь також зізналася, що саме з Іваном почувається по-справжньому спокійно та впевнено. Інна відверто написала, що коханий є для неї надійною людиною та тим, хто буде поруч, незважаючи на жодні обставини.

"Я знаю, що ти — моя людина. Моя опора. Мій дім. Моє "завтра буде добре". Ти — той, хто знає мене по-справжньому, і все одно обирає мене", — зізналася зірка.

Інна Бєлєнь з Іваном та песиком Міккі / © instagram.com/innka_belen

Інна Бєлєнь з Іваном та песиком Міккі / © instagram.com/innka_belen

Нагадаємо, нещодавно Інна Бєлєнь розповіла, чим завершився суд з ексчоловіком у Німеччині. Блогерка поділилася деталями процесу та його результатом.