Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь вперше повністю показала свого коханого
Зірка зізналася, що почувається щасливою поруч із бойфрендом Іваном.
Переможниця "Холостяка-13", волонтерка та блогерка Інна Бєлєнь продемонструвала ніжні світлини з новим обранцем.
У своєму Instagram вона поділилася серією романтичних знімків із хлопцем на ім’я Іван. Під час фотосету з парою був і їхній песик — чихуахуа на прізвисько Міккі. У дописі Інна звернулася до коханого зі зворушливими словами.
"Ти мене знаєш. Ти знаєш, що я злюка, коли голодна… Що я параноїк, і ти не втомлюєшся мене заспокоювати… Що коли вибухи — мене треба обіймати, і ти це робиш, але ти мене все одно любиш", — зазначила знаменитість у дописі.
Бєлєнь також зізналася, що саме з Іваном почувається по-справжньому спокійно та впевнено. Інна відверто написала, що коханий є для неї надійною людиною та тим, хто буде поруч, незважаючи на жодні обставини.
"Я знаю, що ти — моя людина. Моя опора. Мій дім. Моє "завтра буде добре". Ти — той, хто знає мене по-справжньому, і все одно обирає мене", — зізналася зірка.
Нагадаємо, нещодавно Інна Бєлєнь розповіла, чим завершився суд з ексчоловіком у Німеччині. Блогерка поділилася деталями процесу та його результатом.