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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
233
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Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь вперше повністю показала свого нового коханого

Інна Бєлєнь почала з ним будувати стосунки після розриву з Олександром Тереном.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Інна Бєлєнь

Інна Бєлєнь

Переможниця "Холостяка-13", волонтерка та блогерка Інна Бєлєнь вперше повністю показала свого коханого.

Блогерка не приховує, що не самотня. Після розриву з "Холостяком" Олександром Тереном Інна вже встигла закрутити новий роман. Про це вона ще повідомила на початку травня, однак обранця не квапилася розсекречувати.

Та цього разу Інна Бєлєнь зробила виняток. Блогерка опублікувала в Instagram-stories фото, на якому позує перед дзеркалом в обіймах коханого. Чоловік ніжно тримав блогерку за талію, поки та робила знімок. Щоправда, обличчя обранця Інни все ж таки складно розгледіти, адже він приховав його кепкою. Тим не менш, чоловік, схоже, брюнет і вищий за Бєлєнь. Фото блогерка підписувати стала.

Інна Бєлєнь з коханим / © instagram.com/innka_belen

Інна Бєлєнь з коханим / © instagram.com/innka_belen

Зазначимо, Інна Бєлєнь закрутила роман із загадковим обранцем після розриву з "Холостяком" Олександром Тереном. Пара повідомила, що не разом, на початку лютого. Відтоді почалися скандали довкола них. Зокрема, Інна ділилася, як тяжко переживала розрив, але втрутилася блогерка Олена Мандзюк, яка заявила, що жодного роману взагалі не було. Ведучий Григорій Решетнік вже відреагував на скандальні закиди, що стосунки Терена і Бєлєнь були брехнею.

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Дата публікації
Кількість переглядів
233
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