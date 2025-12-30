ТСН у соціальних мережах

Гламур
Гламур
1629
1 хв

Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь виходить заміж і похизувалась розкішною обручкою

Для блогерки цей шлюб стане другим.

Валерія Сулима
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Інна Бєлєнь

Інна Бєлєнь / © instagram.com/innka_belen

Переможниця "Холостяка-13", волонтерка та блогерка Інна Бєлєнь виходить заміж.

Радісною новиною знаменитість поділилась в Instagram. Блогерка опублікувала фото, на якому позувала в обіймах коханого. На безіменному пальці правої руки Інна Бєлєнь демонструвала розкішну обручку з діамантом. Як повідомила блогерка, вона сказала "так".

До речі, обранцем знаменитості став давній знайомий, з яким вона разом ходила до школи. Ба більше, 2013 року між парочкою промайнула іскра, але романтична історія тоді так і не склалась. І ось, минуло понад 10 років, і доля звела закоханих знову.

Інна Бєлєнь виходить заміж / © instagram.com/innka_belen

Інна Бєлєнь виходить заміж / © instagram.com/innka_belen

"І ось 2025 рік — ти хочеш, щоб я носила твоє прізвище, а наша сім'я ставала більшою. Кохаю тебе, Яловенко. І ніколи не думала, що одного дня скажу "так" з таким серцем, що воно ледь вміщується в грудях…", - ділиться блогерка.

Зазначимо, для Інни Бєлєнь цей шлюб стане другим. Раніше вона вже була заміжня. Першим чоловіком блогерки був іноземець. Пара розлучилась, оскільки Інна страждала від аб'юзу з боку обранця.

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua писала про зіркові весілля 2025. Пропонуємо пригадати, хто зі знаменитостей уклав шлюб протягом року.

