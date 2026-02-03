Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь вийшла заміж удруге

Інна Бєлєнь з чоловіком / © instagram.com/innka_belen

Переможниця романтичного реаліті «Холостяк-13», волонтерка та блогерка Інна Бєлєнь після оголошення про вагітність офіційно вийшла заміж удруге.

Радісною новиною Інна поділилася в Instagram, опублікувавши серію ніжних кадрів разом із чоловіком Іваном. На фото подружжя позує біля одного з РАЦСів, демонструючи обручки та не приховуючи щастя.

«03.02.2026. Наш день, наша дата, офіційний початок нашої сімʼї. Нарешті чоловік і дружина», — поділилася Інна.

Інна Бєлєнь вийшла заміж / © instagram.com/innka_belen

Обранцем Інни став її колишній однокласник Іван Яловенко, між якими спалахнула іскра ще 2013 року, але тоді роман не закрутився. Після завершення шоу «Холостяк-13» та розриву з Олександром Тереном волонтерка деякий час тримала особисте життя в тіні. Згодом вона зізналася, що справжнє щастя та любов вона відчула поруч з Іваном, з яким і почала будувати нову історію. Пізніше пара повідомила про вагітність. А наприкінці грудня закохані оголосили про заручини. Пізніше Інна ділилася, що насправді сказала «так» лише на третій раз.

Втім, шлях до офіційного шлюбу виявився непростим. Через попередній шлюб Інни з іноземцем та юридичні нюанси пара тричі отримувала відмову в реєстрації. Причиною стали бюрократичні труднощі та затримки з перекладом документів про розлучення з-за кордону.

Нагадаємо, перший шлюб Інни Бєлєнь завершився болісно — блогерка відверто розповідала про аб’юзивні стосунки з колишнім чоловіком-іноземцем. Тож нинішній союз вона називає справжнім здійсненням мрії та початком нового, щасливого етапу життя.