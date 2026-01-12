Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь завагітніла всупереч забороні лікаря й заговорила про ризики

Інна Бєлєнь / © instagram.com/innka_belen

Переможниця романтичного реаліті «Холостяк-13», волонтерка та блогерка Інна Бєлєнь уперше відверто розповіла про непросте рішення, яке ухвалила на шляху до материнства.

Зірка, яка зовсім скоро вперше стане мамою зробила чесне зізнання — її вагітність настала раніше, ніж це дозволяв її пластичний хірург. Як відомо, незадовго перед зачаттям Інна зробила мамопластику, після якої лікар наполегливо рекомендував не планувати вагітність щонайменше протягом року, аби тканини повністю відновилися, а результат операції стабілізувався. Однак блогерка разом із нареченим вирішили не відкладати мрію про дитину й пішли на ризик.

У своєму фотоблогу Бєлєнь зізналася, що свідомо відкладала візит до хірурга аж до шостого місяця вагітності, адже розуміла, що ситуацію вже не змінити. Водночас вона чесно говорить про можливі наслідки — від змін форми грудей до потенційних труднощів із грудним вигодовуванням.

Інна Бєлєнь / © instagram.com/innka_belen

«Коли я йшла на операцію, були чіткі правила. Один із пунктів — не вагітніти рік, щоб тканини повністю загоїлися і можна було побачити кінцеву форму вигляду грудей. Ми її вже не побачимо, бо я завагітніла. А це гормони, набір ваги й грудне вигодовування, якщо воно буде можливим. Форма зараз тримається добре, але шрами дуже потемніли. Форма гарна, але ж тут запитання — скільки я наберу ваги, який вигляд груди матимуть після мого схуднення, чи зможу годувати дитину груддю — це все відкриті питання», — поділилася Інна.

Попри всі сумніви й страхи, переможниця «Холостяка-13» наголошує, що не шкодує про своє рішення й сприймає події як такі, що відбуваються саме тоді, коли мають. Водночас блогерка не виключає, що у майбутньому може знову звернутися до пластичної хірургії, але вже «після всіх вагітностей».

Сториз Інни Бєлєнь / © instagram.com/innka_belen

