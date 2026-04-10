Переможниця "Холостяка-13" на 9-му місяці вагітності налякала словами про можливі ускладнення

Інна Бєлєнь / © instagram.com/innka_belen

Переможниця «Холостяка-13» Інна Бєлєнь, яка перебуває на дев’ятому місяці вагітності, повідомила про раптове погіршення самопочуття та звернулася до лікарів.

Інфлюенсерка, яка вперше готується стати мамою, не приховує: останні дні даються їй непросто. Вона поділилася, що зранку відчула різке погіршення стану. Зокрема, її занепокоїли сильні набряки. Через це вирішила не зволікати та звернутися до медиків. За словами Інни, ситуація потребує перевірки.

«Сьогодні я прокинулася і зрозуміла, що не можу одразу встати, бо вся набрякла (дуже сильно). Написала лікарю — їду перевіряти білок», — повідомила інфлюенсерка в Instagram-історіях.

Водночас блогерка дала зрозуміти, що подібні симптоми турбують її не вперше. Вона звернула увагу і на інші зміни в самопочутті. Зокрема, йдеться про головний біль і загальну слабкість. Саме це змусило її замислитися про можливі ускладнення та перестрахуватися.

«Краще перевірити, щоб виключити прееклампсію. Бо й голова болить останнім часом, ви ж бачили, я трохи сонна муха», — додала вона.

Раніше Інна вже стикалася з проблемами зі здоров’ям під час вагітності. Після повернення зі Львова вона опинилася під наглядом лікарів через запальний процес у легенях. Тоді блогерка наголошувала, що не очікувала такого розвитку подій.

Нагадаємо, нещодавно 40-річну Олю Цибульську на тлі заяв про вагітність заскочили з помітно округлим животиком.