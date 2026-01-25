Переможниця "Холостяка-14" після розриву з Цимбалюком розкрила, чи вільне її серце: "Я дуже обережна"

Надін Головчук

Модель і переможниця 14-го сезону романтичного реаліті «Холостяк» Надін Головчук відверто розповіла про особисте життя після завершення проєкту та зізналася, чи перебуває зараз у стосунках.

Надін зізналася, що нині після розриву з актором Тарасом Цимбалюком її серце вільне. Водночас модель зазначила, що вже готова до нових стосунків і не закривається від почуттів. Однак головного — кохання — на проєкті вона так і не знайшла, тож не вважає себе справжньою переможницею «Холостяка».

«Мені не вистачає тепла. Так, ти маєш сама собі давати підтримку, любов, опору і так далі, але коли поруч є людина…» — зазначила Головчук на проєкті «Квіткова ревізія».

Тарас Цимбалюк і Надін Головчук

Також модель розповіла, що ще під час знімань припускала, що Тарас Цимбалюк може не обрати її у фіналі. Водночас дівчина зізналася, що була дуже обережною через травматичний досвід попередніх стосунків, які завершилися два роки тому.

«Я дуже обережна. У мене стосунки закінчились два роки тому. Я боялась, що мені знову буде боляче, що ці стосунки завершаться просто якимось досвідом. Я вже хочу сім'ю, дитину. Але я хочу сім'ю з людиною, від якої захочу мати дитину. Це дуже важливо. Я не хочу робити боляче дитині», — поділилася Надін.

Про роман Тараса Цимбалюка та Надін Головчук — чому пара розійшлася після шоу «Холостяк»

Після фіналу шоу «Холостяк» стало відомо, що Тарас Цимбалюк і переможниця сезону Надін Головчук не залишилися разом. На постшоу актор зізнався, що під час останніх зустрічей вони намагалися «штучно щось запустити», а Надін пояснила розрив емоційним виснаженням і браком ресурсу для стосунків.

Тарас Цимбалюк і Надін Головчук

Згодом Цимбалюк заявив, що не відчув справжньої іскри з учасницями проєкту та навіть радився про вибір переможниці з продюсерами. Він зазначив, що після шоу вони з Надін лише листувалися, але згодом вирішили не витрачати час одне одного. Своєю чергою Головчук розповіла, що після фіналу близько місяця спілкувалася і зустрічалася з актором, але все зійшло нанівець.

