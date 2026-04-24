Переможниця "Холостяка" Бєлєнь шокувала ускладненнями під час вагітності: "Небезпечно для малюка"

Переможниця романтичного реаліті "Холостяк-13" блогерка Інна Бєлєнь шокувала ускладненнями під час вагітності.

Знаменитість чекає на народження маляти. Блогерка зараз перебуває на 40-му тижні вагітності. Так, донечка Інни Бєлєнь вже от-от має з'явитися на світ. Проте блогерка в Instagram-stories жаліється, що пологи в неї не наступають. Вже 28 квітня в Інни буде 41-й тиждень вагітності. Знаменитість говорить, що це вже небезпечно для маляти.

"Я приїхала на огляд і нічого гарного не почула: за останні три дні нічого не змінилось. Розкриття 1 см, шийка не готова. Чекати довше 41 тижня небезпечно для малюка. А це вже у вівторок", — поділилась Інна.

Але це не всі складнощі. УЗД показало, що у маляти обвиття пуповиною через ніжку та все тіло. Інна Бєлєнь говорить, що це хоча й не щось серйозне, проте її це засмутило. Блогерка додала, що дуже хоче народжувати саме природнім шляхом. Проте, якщо пологи не настануть найближчим часом, лікарям доведеться їх стимулювати. Також блогерка з медиками обговорила й варіант кесаревого розтину. Але знаменитість сподівається, що цього вдасться уникнути.

"У малютки подвійне обвиття, ще й через ніжку і все тіло. Це не страшно, але сам факт: пологи не починаються, у неї обвиття, я морально вже втомилась і треба лягати до лікарні, яких я до паніки боюсь. Я максимально за природній процес, але коли це не суперечить здоровому глузду, бо головне — це здоров'я малюка та мами. Тому план такий: понеділок, якщо нічого не зміниться, мене кладуть до лікарні, катетер Фолея, прокол плодового міхура, окситоцин, епідуральна анестезія, пологи", — поділилась блогерка.

Нагадаємо, нещодавно голлівудська акторка Наталі Портман оголосила про третю вагітність. Пропонуємо дізнатися, хто батько дитини артистки та що відомо про їхні стосунки.