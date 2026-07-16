Переможниця "Холостяка" Інна Бєлєнь розсекретила листування з Тереном після появи доньки

Інна Бєлєнь

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Переможниця «Холостяка», блогерка Інна Бєлєнь розповіла, яке повідомлення отримала від колишнього обранця — ветерана Олександра «Терена» Будька.

Після появи первістка зірка несподівано отримала звістку від свого колишнього обранця — ветерана та громадського діяча Терена. Переможниця 13-го сезону «Холостяка» зізналася, що він не лише привітав її з народженням дитини, а й запропонував свою допомогу. Про це бізнесвумен розповіла в новому випуску проєкту «Кейс». Водночас вона наголосила, що всі непорозуміння між ними давно залишилися в минулому. Нині вони підтримують спокійне, дружнє спілкування без образ і претензій.

«Коли я народила, Саша мені написав: „Вітаю! Я знаю, як ти цього хотіла. Якщо щось потрібно, пиши“. Я відповіла: „Дякую, навзаєм“. Всі емоційні гойдалки закінчилися, томи ми просто як знайомі», — поділилася переможниця «Холостяка-13».

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Інна Бєлєнь

Також Інна зізналася, що не шкодує про свою участь у романтичному реаліті. Попри непростий фінал стосунків із «Тереном», вона переконана: якби мала змогу повернутися в минуле, знову погодилася б стати учасницею проєкту. За словами Бєлєнь, саме цей досвід став поворотним моментом і зрештою привів її до того життя, яке вона має сьогодні.

Інна Бєлєнь та Олексанр Терен / © instagram.com/innka_belen

Нагадаємо, Інна Бєлєнь уперше стала мамою 28 квітня. Про народження доньки вона повідомила в соцмережах, опублікувавши ніжне відео з пологового будинку. На кадрах також був її чоловік Іван Яловенко, який підтримував кохану під час партнерських пологів.

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