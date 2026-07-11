Переможниця "Холостяка" Лозовицька повідомила про "приліт" біля дому: "Прокинулись від гучного вибуху"

Катерина Лозовицька

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Переможниця «Холостяка-12» Катерина Лозовицька повідомила про вибух неподалік свого дому та поділилася пережитим у Мережі.

Блогерка вийшла на зв’язок із підписниками в Instagram після неспокійної ночі. Зірка зізналася, що прокинулася від потужного гуркоту. За її словами, удар стався зовсім поруч із її будинком. Особливо налякало те, що жодних попереджень перед цим не було. Лозовицька не приховувала емоцій і зізналася, що досі перебуває в шоковому стані.

«Це був треш. Прилетіло недалеко від дому. Без попереджень, тривог. Прокинулись від різкого дуже гучного вибуху», — написала Катерина.

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Катерина Лозовицька / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Після пережитого переможниця «Холостяка» поставила риторичне запитання, яке сьогодні хвилює багатьох українців. Вона не стала вдаватися в подробиці, однак дала зрозуміти, що подія змусила її замислитися про безпеку та майбутнє.

«Що далі?» — коротко звернулася до підписників блогерка.

Катерина Лозовицька здобула популярність після участі в 12-му сезоні романтичного реаліті «Холостяк», де стала обраницею головного героя Алекса Топольського. Після завершення проєкту пара деякий час підтримувала стосунки, однак згодом оголосила про розрив. Відтоді блогерка активно веде соцмережі та ділиться з прихильниками подіями зі свого життя.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Лозовицька розсекретила суму своїх витрат та пояснила, куди йдуть тисячі доларів.

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