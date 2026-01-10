Переможниця "Холостяка" Надін Головчук приголомшила своїм заробітком на місяць

Надін Головчук

Переможниця "Холостяка-14", модель та блогерка Надін Головчук, яка раніше звинуватила актора Тараса Цимбалюка в брехні, розсекретила свій заробіток на місяць.

Модель розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну, що продовжує зніматися для брендів. Окрім того, вона займається рекламою. Зупинятися на досягнутому Надін не планує. Блогерка також здобуває акторську майстерність, аби потім використовувати це в роботі і брати участь у зніманнях реклами високого рівня.

"Я далі фотографуюся, рекламую різні бренди. Я пішла на акторство, хочу себе прокачати. Я б хотіла зніматися в рекламах дуже високого рівня якихось класних брендів. Мене просто цікавить вся ця творча штука", - говорить блогерка.

Надін Головчук

Все це приносить Головчук чудовий дохід. Зокрема, на місяць вона заробляє орієнтовно 100 тисяч гривень. Проте блогерка все ж говорить, що хоче мати більший дохід. Зокрема, вона проживає в Києві орендує разом із подругою квартиру. А от жити самій – Надін поки не може собі цього дозволити.

"Можливо, так (заробляю 100 тисяч грн – прим. ред.), я не рахувала. Вже достатньо людей до мене прийшло, моя аудиторія прийшла. За місяць, так, може бути. Я живу в Києві, орендую квартиру. Живу не одна. Живу з подружкою, з якою, до речі, познайомилася на кастингу "Холостяка". Я не заробляю стільки, щоб жити одній. І так безпечніше і спокійніше", - говорить блогерка.

Нагадаємо, Надін Головчук стала переможницею 14 сезону шоу "Холостяк", де головним героєм був Тарас Цимбалюк. Нещодавно актор здивував, чому в фіналі проєкту обрав саме її.