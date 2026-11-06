Переможниця "Холостяка" оголосила про вагітність через місяць після заміжжя: фото пари

Катерина Лозовицька й Гідаят Сеїдов / © instagram.com/kateryna_lozovytska

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Переможниця «Холостяка-12» Катерина Лозовицька вперше стане мамою.

Про поповнення в родині модель оголосила в Instagram. Зокрема, поділилася чуттєвими чорно-білими фото, де видніється помітно округлий животик. Поруч із зіркою попозував її чоловік, співак Гідаят Сеїдов.

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Подружжя не приховувало радісних емоцій. На кадрах щасливий артист ніжно обіймав за стан свою зіркову дружину та цілував її. Пара зробила стильну фотосесію на ліжку та на роялі.

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Катерина Лозовицька й Гідаят Сеїдов / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Катерина Лозовицька й Гідаят Сеїдов / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Катерина Лозовицька й Гідаят Сеїдов / © instagram.com/kateryna_lozovytska

«Наша найголовніша та найщасливіша новина. Ми так тобі раді», — написали зворушливо майбутні батьки.

До слова, пара наприкінці вересня офіційно узаконила стосунки. Катерина вийшла заміж через місяць після заручин, які співак організував просто під час свого концерту. Про сам роман стало відомо влітку цього року — на той момент пара вже була у стосунках близько пів року.

Після весілля багато шанувальників звернуло увагу на дещо округлий животик Лозовицької на фото. Тоді вони у коментарях вже квапилися вітати молодят з майбутнім поповненням у родині. Щоправда, зіркова пара до сьогодні не коментувала чутки. А вони, зрештою, виявилися правдивими.

Катерина Лозовицька й Гідаят Сеїдов / © instagram.com/kateryna_lozovytska

У коментарях низка зіркових друзів і шанувальників уже засипали закоханих вітаннями.

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Такі щасливі за вас, ура!

Ура! І ми дуже раді! Чекаємо

Боже, яке щастя, вітаю!

«Ура! Найщиріші вітання. Яка ж гарна новина» — Христина Решетнік

Цікаво, що до шлюбу з Гідаятом Катерина вже була заручена з чоловіком, з яким зустрічалася близько двох років. Проте тоді весілля зірвалося й вони лишилися колишніми.

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