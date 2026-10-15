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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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133
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Переможниця "Холостяка" придбала нове розкішне авто: "Одна з найдорожчих покупок у житті"

Інна Бєлєнь стала власницею нового автомобіля. Блогерка вже показала, на чому тепер їздитиме.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Інна Бєлєнь

Інна Бєлєнь / © instagram.com/innka_belen

Переможниця «Холостяка-13», українська блогерка Інна Бєлєнь стала власницею нового розкішного автомобіля.

Про купівлю машини знаменитість розповіла в Instagram. Зірка Мережі опублікувала короткий ролик, на якому спочатку постає лише вона. Далі блогерка повертається та підбігає до новенького білого авто.

Інна Бєлєнь зупинила свій вибір на німецькій марці BMW. Блогерка запевнила, що саме такі автівки їх завжди подобались своїм зухвалим виглядом. Тож, тепер мрія знаменитості здійснилась. Щоправда, блогерка не стала розкривати, на якій саме моделі зупинила свій вибір, тож вартість лишається невідомою. Проте Інна Бєлєнь зізналась, що це одна з найдорожчих покупок в її житті.

Інна Бєлєнь / © instagram.com/innka_belen

Інна Бєлєнь / © instagram.com/innka_belen

«Що того життя? Подумала я і зробила одну з найдорожчих покупок у своєму житті. Дорожчими були тільки квартири… Мені завжди подобались BMW. Потужні, зухвалі, з характером — як і я. І ця мала мені ну дуже пасує. Ну що, привіт, малишко. Вітаю в сім’ї», — поділилась з підписниками блогерка.

Тим часом у коментарях її активно привітали з купівлею авто, а також побажали, щоб воно їй чудово слугувало.

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Могилевська стала власницею нового розкішного авто. Артистка вже й розсекретила, у скільки їй стала купівля.

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