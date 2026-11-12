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Переможниця "Холостяка" жорстко пройшлася по гейтерах, які приписали її 6-місячній доньці ожиріння
Блогерку обурило, що незнайомці вже пророкують її шестимісячній Кірі проблеми із зайвою вагою.
Переможниця 13-го сезону шоу «Холостяк» Інна Бєлєнь емоційно відреагувала на критику зовнішності своєї шестимісячної доньки Кіри та різко поставила на місце гейтерів.
Блогерку обурили коментарі незнайомців, які взялися обговорювати вагу немовляти. Деякі користувачі навіть почали пророкувати дівчинці ожиріння в майбутньому. Інна не стала ігнорувати образливі висловлювання. Свою реакцію вона опублікувала в Instagram разом із ніжними чорно-білими світлинами з донькою.
Зірка наголосила, що подібні закиди свідчать лише про невихованість коментаторів.
«Бо, виявляється, тобі може бути всього 6 місяців, а тобі вже пророкують ожиріння через 20 років. Просто тому, що зараз ти маленька булочка. І тут, доню, треба засвоїти одну просту істину: у світі є ідіоти», — написала Бєлєнь.
Водночас блогерка звернулася до Кіри з важливим посланням. Вона хоче навчити доньку не переймати чужих комплексів і не надавати значення непроханим оцінкам.
«І от чого я хочу тебе навчити, моя маленька Кіро: ніколи не дозволяй чужим комплексам ставати твоїми. Не кожну думку потрібно вислуховувати. Не кожну критику аналізувати», — зазначила Інна.
Також вона закликала інших матерів змалечку вчити дітей відстоювати власні кордони та не намагатися всім щось доводити.
Нагадаємо, нещодавно Інна Бєлєнь купила нове розкішне авто.