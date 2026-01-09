Переможниця "Холостяка" звинуватила Цимбалюка в брехні і видала, як до їхнього розриву причетна його колишня

Тарас Цимбалюк і Надін Головчук

Реклама

Переможниця "Холостяка-14", модель та блогерка Надін Головчук звинуватила актора Тараса Цимбалюка в брехні і видала, як до їхнього розриву причетна його колишня обраниця.

Пара після завершення проєкту так і не змогла побудувати стосунків. Тарас Цимбалюк тоді видав, що в нього нібито під час знімань не виникли почуття до жодної з учасниць. А після фіналу "Холостяка" актор якийсь час листувався з переможницею, але їхнє спілкування було сухим. Тож, Цимбалюк надіслав повідомлення, що не бачить сенсу витрачати час одне одного.

Проте в Надін Головчук інша версія. Модель в інтерв'ю Славі Дьоміну говорить, що їй дивно було чути такі зізнання з боку Тараса, адже це, мовляв, неправда. Переможниця "Холостяка" запевняє, що вони бачились з актором, а у фіналі проєкту була їхня не остання зустріч.

Реклама

Тарас Цимбалюк та Надін Головчук

"Мені це було насправді дуже дивно чути... Я маю на увазі його слова на рахунок того, що ми не бачились після проєкту. І так, дійсно, було голосове повідомлення. Таким чином він закінчив те, що між нами було. Я не люблю брехати, і тому я не хочу якось змовчувати про це. Те, що неслося в Інтернеті, те, що я чула від самого Тараса, що він міг би зробити другий вибір - у мене був шок", - говорить модель.

Ба більше, Надін запевняє, що Тарас Цимбалюк після завершення знімань "Холостяка-14" був зовсім не проти, щоб вони спробували побудувати стосунки. За словами переможниці, вона обговорювала цей момент з актором вже без присутності відеокамер. Головчук хотіла почути чесну думку артиста. Він запевнив, що хоче спробувати побудувати стосунки.

Тарас Цимбалюк та Надін Головчук

"Тому що після проєкту ми дійсно з ним сіли поговорити. Я в нього запитала: "Дивись, я не хочу тебе ніяким чином огороджувати, забирати в тебе свободу, казати "все, давай будемо разом". Я хотіла навпаки, щоб він мені дав чесний фідбек. Він такий: "Ні, я хочу спробувати". Я кажу: "Ну окей". І ми спробували. Це була точно не остання наша зустріч на фіналі", - говорить Надін.

Врешті, романтична історія пари тривала місяць. За словами Надін, завершення цих взаємин для неї було дійсно дивним. Спочатку модель вважала, що в їхніх стосунках все гаразд, та й сам Цимбалюк давав надію. Проте згодом у листуванні Головчук відчула, що щось не те. Врешті, вона припинила писати актору. Надін зрозуміла, що щось сталось.

Реклама

Тарас Цимбалюк та Надін Головчук

"Дивно було, як це все закінчилось. Коли ми спілкувалися, я відчувала, що щось не те. Я пишу йому, як він. У нас були дійсно якісь переписки незрозумілі, і я просто припинила йому писати. Я відчула, що щось сталося. Був певний день, певна якась подія, яка мене так трошки здивувала, і я вирішила відійти. Бо в мене колись було подібне в спілкуванні, коли десь на горизонті чоловік не може забути (колишню – прим. ред.). Мені цей досвід не треба", - говорить блогерка.

Надін натякнула, що Тарас Цимбалюк став холодним до неї, оскільки все ще кохав колишню обраницю та не міг її забути. Слава Дьомін уточнив, чи йдеться про Світлану Готочкіну. На що Головчук попросила не згадувати це ім'я. Також Надін наголосила, що Тарас Цимбалюк дійсно зробив їй боляче. Проте на його вибір вона вплинути не може.

Тарас Цимбалюк та Надін Головчук

"І я очікувала, щоб чоловік взяв на себе відповідальність і проговорив мені це прямо. Він обрав це зробити в голосовому повідомленні в Instagram. Я прийняла це, бо розуміла, шо вплинути не можу. Мені дійсно було боляче, неприємно. Але ми не сварились, ми це прийняли. Але те, що я почула, це дитячий садок. Оце голосове, яке було записане, яке я прийняла через те, що я розумію, що я конфліктувати не буду з людиною. Всі ми любили колишніх", - підсумувала Надін.

Нагадаємо, нещодавно Тарас Цимбалюк здивував зізнанням, як насправді обирав переможницю "Холостяка". Також артист розкрив, в якої учасниці просив вибачення.