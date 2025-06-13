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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
93
Час на прочитання
1 хв

Переможниця "МастерШефа-13" Нікішина розкрила, куди витратила свій виграш у розмірі 500 тис. грн

23-річна блогерка раціонально розпорядилася коштами й спрямувала їх на декілька речей.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Наталка Нікішина

Наталка Нікішина / © instagram.com/nikiishiina

Переможниця проєкту "МастерШеф-14" Наталка Нікішина розсекретила, як розпорядилася своїми коштами, які виграла у кулінарному шоу.

23-річна зірка чесно розповіла про виграні 500 тис. гривень. Фудблогерка в проєкті "По хатах" зізналася, що цю суму вона розділила та спрямувала на декілька речей. І, перш за все, задонатила. Іншу ж частину коштів переможниця вклала у розвиток особистого бренду та улюбленої справи.

"Виграла пів мільйона гривень. Частину я задонатила, іншу — я відклала. Купила все необхідне, щоб почати блог. Все інше відклала на свою справу, хай лежить", - розповіла Наталка.

Наталка Нікішина / © instagram.com/nikiishiina

Наталка Нікішина / © instagram.com/nikiishiina

Також Нікішина розповіла, як склалася її подальша доля після перемоги в "МастерШефі". За її словами, вона не припиняє бути відданою своїй справі, а також волонтерить.

"Зараз я активно займаюся блогом, волонтерством і співпрацюю з громадською організацією. Я роблю майстер-класи й продовжую свій шлях в фуд-інфлюенсерстві", - додала зірка.

Нагадаємо, нещодавно акторка Яна Глущенко заговорила про зарплату в "Дизель шоу" і заборгованість проєкту перед нею.

Дата публікації
Кількість переглядів
93
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