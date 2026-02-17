Переможниця нацвідбору LELÉKA просто на концерті зірвала голос

LELÉKA / © instagram.com/suspilne.eurovision

Переможниця Національного відбору на "Євробачення-2026" співачка LELÉKA просто під час концерту зірвала голос.

Артистка 16 лютого виступила в Києві. Проте сольний концерт виконавиці минув не зовсім за планом. Співачка зірвала голос, про що повідомив музичний оглядач Роман Бутурлакін. Сталося це під час виконання пісні Ridnym, з якою LELÉKA й поїде у травні до Відня на "Євробачення-2026". Зокрема, артистка не змогла відтворити високі ноти.

Проте LELÉKA заспокоїла єврофанів. Співачка зазначила, що їй просто необхідно одужати. Коли LELÉKA вилікується, то й з голосом все буде гаразд. Тим часом глядачі у залі підтримали виконавицю гучними оваціями.

"Я ту ноту витягну! Мені просто треба одужати", — прокоментувала співачка.

Зазначимо, співачка LELÉKA з тріумфом перемогла на нацвідборі на "Євробачення-2026". Саме вона представлятиме Україну на ювілейному міжнародному пісенному конкурсі. Артистка змагатиметься за кришталевий кубок "Євробачення" з композицією Ridnym. Раніше редакція сайту ТСН.ua писала текст і переклад конкурсної пісні LELÉKA.