Переможниця нацвідбору LELÉKA здивувала заявою про передавання кубка Laud і пояснила чому

Переможниця нацвідбору на "Євробачення-2026" LELÉKA здивувала заявою про передавання кубка фіналісту Laud і пояснила свою позицію.

Артистка на YouTube-каналі "Радіо Промінь" говорить, що під час Національного відбору неабияк вболівала за Владислава Каращука (справжнє ім'я виконавця). LELÉKA зізнається, що вважає Laud гідним вокалістом, і була переконана, що він переможе. Коли ж співачка виборола перше місце, то на ранок її бентежили сумніви: чому вона, а не він.

"Напевно, мені треба до психотерапевта сходити. То я себе недостойно відчуваю, то запитую "чому я". Перша думка, з якою я прокинулась — Laud настільки неймовірно заспівав, я за нього так вболівала... Я йому завжди казала, що він для мене найкращий вокаліст. Я лежала в ліжку і думала "чому я, чому не він", і може можна якось передавати кубки", — говорить співачка.

Laud на нацвідборі на "Євробачення-2026"

LELÉKA зізнається, що тепер хоче подарувати Laud переможний кубок нацвідбору. Проте представниця артистки пояснила Telegram-каналу "Що ти знаєш про Бобула?", що вона мала на увазі саме про символ перемоги, а не безпосередньо про участь в "Євробаченні-2026". Таким чином LELÉKA хоче підтримати Laud.

"Насправді йшлося про кубок як символ перемоги, тим самим Вікторія (справжнє ім'я LELÉKA — прим. ред.) хотіла підтримати одного зі своїх фаворитів і підкреслити його значущість та високий рівень професіоналізму", — додала представниця артистки.

Нагадаємо, довкола нацвідбору на "Євробачення-2026" розгорівся скандал через слова судді Руслани. Вона відкрито агітувала голосувати саме за LELÉKA. Продюсерка нацвідбору Джамала пояснила, чи порушила Руслана таким чином правила конкурсу.