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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
118
Час на прочитання
2 хв

Переможниця "Євробачення-2026" після скандалу з Кіркоровим опинилася в лайнапі фестивалю з росіянами

Проте є нюанс — зірка замовчує це у своїх соцмережах й інтригує позицією.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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DARA

DARA / © Associated Press

Болгарська співачка DARA, яка здобула перемогу на «Євробаченні-2026», опинилася в центрі уваги через майбутній виступ на фестивалі Dream Fest в Азербайджані.

Артистку оголосили однією з учасниць музичної події, яка відбудеться в Баку з 23 по 26 липня. Про це повідомили організатори фестивалю в Instagram. За їхніми словами, DARA виступить 23 липня та виконає свій переможний хіт Bangaranga.

Втім, увагу привертає не лише сам виступ співачки, а й склад учасників фестивалю. У програмі Dream Fest заявлені артисти, які належать до пропагандистів і працюють за криваві рублі. Серед них Ані Лорак, Єгор Крід, Artik & Asti, Джиган, Алсу та Стас Михайлов. Ведучою заходу стане Регіна Тодоренко.

Анонс виступу DARA

Анонс виступу DARA

Додаткового резонансу ситуації додає те, що після перемоги на «Євробаченні» DARA публічно відмежувалася від російського артиста Філіпа Кіркорова. Тоді він намагався пов’язати себе з успіхом болгарської представниці та заявляв про нібито свою участь у створенні переможного хіта.

Натомість представники команди DARA й вона сама заявили, що Кіркоров не брав участі ані в написанні пісні Bangaranga, ані в підготовці конкурсного номера. За їхніми словами, композиція була створена ще 2023 року.

Цікаво, що сама DARA поки що не коментувала свою участь у Dream Fest та можливі виступи поруч із артистами, які належать до російського шоубізнесу. Ба більше, вона жодним чином не позначена у дописі, а на своїй сторінці уникає згадок про нібито появу на сумнівному фестивалі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
118
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