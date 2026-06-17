Переможниця "Євробачення-2026" після скандалу з Кіркоровим опинилася в лайнапі фестивалю з росіянами

DARA / © Associated Press

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Болгарська співачка DARA, яка здобула перемогу на «Євробаченні-2026», опинилася в центрі уваги через майбутній виступ на фестивалі Dream Fest в Азербайджані.

Артистку оголосили однією з учасниць музичної події, яка відбудеться в Баку з 23 по 26 липня. Про це повідомили організатори фестивалю в Instagram. За їхніми словами, DARA виступить 23 липня та виконає свій переможний хіт Bangaranga.

Втім, увагу привертає не лише сам виступ співачки, а й склад учасників фестивалю. У програмі Dream Fest заявлені артисти, які належать до пропагандистів і працюють за криваві рублі. Серед них Ані Лорак, Єгор Крід, Artik & Asti, Джиган, Алсу та Стас Михайлов. Ведучою заходу стане Регіна Тодоренко.

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Анонс виступу DARA

Додаткового резонансу ситуації додає те, що після перемоги на «Євробаченні» DARA публічно відмежувалася від російського артиста Філіпа Кіркорова. Тоді він намагався пов’язати себе з успіхом болгарської представниці та заявляв про нібито свою участь у створенні переможного хіта.

Натомість представники команди DARA й вона сама заявили, що Кіркоров не брав участі ані в написанні пісні Bangaranga, ані в підготовці конкурсного номера. За їхніми словами, композиція була створена ще 2023 року.

Цікаво, що сама DARA поки що не коментувала свою участь у Dream Fest та можливі виступи поруч із артистами, які належать до російського шоубізнесу. Ба більше, вона жодним чином не позначена у дописі, а на своїй сторінці уникає згадок про нібито появу на сумнівному фестивалі.

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