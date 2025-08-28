ТСН у соціальних мережах

Переможницю "Холосятка-13" Інну Бєлєнь викликали на суд у Німеччині

Це сталося через колишнього чоловіка блогерки.

Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Інна Бєлєнь

Переможниця "Холостяка-13", волонтерка та блогерка Інна Бєлєнь повідомила, що її викликали на суд у Німеччині.

Судове засідання відбулося в місті Росток 28 серпня. Блогерка встигла туди доїхати зі Львова за добу. Щоправда, спочатку Інна Бєлєнь намагалася домовитися бути присутньою на засіданні в режимі онлайн, однак вона мала там з'явитися саме фізично, інакше – штраф або позбавлення волі.

"Мене викликали на засідання суду до Німеччини. На запитання, чи можна бути присутньою онлайн, відповіли коротко: "Штраф або позбавлення волі строком від п'яти днів", - говорить блогерка.

Допис Інни Бєлєнь / © instagram.com/innka_belen

Як виявилося, Інну Бєлєнь викликали в суд через колишнього чоловіка. Ексобранець блогерки подав позов, аби врівноважити розмір пенсій. Інну Бєлєнь спочатку це неабияк обурило, адже в неї було чимало планів, які довелося скасовувати. Та нині ж вона ставиться до ситуації по-іншому. Блогерка говорить, що тепер її з минулим нічого не пов'язує.

"Мій колишній чоловік хоче врівноважити пенсії. Так, пенсії, які ми будемо отримувати через 37 років, бо в нашому шлюбі я старша, і стаж роботи більший", - додала блогерка.

Допис Інни Бєлєнь / © instagram.com/innka_belen

Нагадаємо, нещодавно Інна Бєлєнь показувала, який розкішний сюрприз влаштувала татові. Блогерка не змогла стримати емоцій.

