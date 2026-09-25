Переможницю "Холостяка" запідозрили у вагітності після таємного весілля: що помітили фани

Катерина Лозовицька та Гідаят Сеїдов / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Реклама

Переможниця «Холостяка-12» Катерина Лозовицька після таємного весілля спровокувала чутки про вагітність.

Так, днями зірка вийшла заміж за співака Гідаята Сеїдова, який виступає під сценічним ім’ям GEED. Пара зібрала найближчих на камерному весіллі, де були й колишні учасниці «Холостяка».

Реклама

Вже у новому статусі Катерина продовжує ділитися святковим контентом в Instagram. Зокрема, пригадала день розпису, який був окремо від весілля. На церемонію розпису ексучасниця «Холостяка» обрала тендітну коротку білу сукню з ніжним вирізом на спині. А її коханий одягнув чорний костюм.

Реклама

Катерина Лозовицька та Гідаят Сеїдов / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Катерина Лозовицька та Гідаят Сеїдов / © instagram.com/kateryna_lozovytska

«Офіційно. 22.09.26», — лаконічно підписала кадри зірка.

Під опублікованими кадрами зібралося чимало коментарів. Одні вітали пару й насолоджувалися моментом разом з ними, а інші ж звернули увагу на дещо округлий животик Лозовицької, який підкреслювала обтисла сукня. Фани припустили, що вона може бути вагітною первістком.

Лише я бачу животик

Ви вагітні?

Можливо, ми ще з чимось будемо вітати скоро

Як ви сяєте! Очі горять. Примножуйте своє кохання

Катерина Лозовицька та Гідаят Сеїдов / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Катерина Лозовицька та Гідаят Сеїдов / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Коментарі під дописом Катерини Лозовицької / © instagram.com/kateryna_lozovytska

До слова, Катерина Лозовицька та Гідаят Сеїдов перебувають у стосунках трохи більше, ніж пів року. Проте публічно про роман пара розповіла лише наприкінці цього літа. Тоді ж, наприкінці серпня, музикант освідчився моделі. А вже рівно через місяць вони уклали шлюб і зіграли весілля. Проте чутки про можливе майбутнє поповнення в родині закохані поки що не коментують.

Новини партнерів

Новини партнерів