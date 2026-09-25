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Переможницю "Холостяка" запідозрили у вагітності після таємного весілля: що помітили фани
Новоспечене зіркове подружжя поки що не коментує такі чутки.
Переможниця «Холостяка-12» Катерина Лозовицька після таємного весілля спровокувала чутки про вагітність.
Так, днями зірка вийшла заміж за співака Гідаята Сеїдова, який виступає під сценічним ім’ям GEED. Пара зібрала найближчих на камерному весіллі, де були й колишні учасниці «Холостяка».
Вже у новому статусі Катерина продовжує ділитися святковим контентом в Instagram. Зокрема, пригадала день розпису, який був окремо від весілля. На церемонію розпису ексучасниця «Холостяка» обрала тендітну коротку білу сукню з ніжним вирізом на спині. А її коханий одягнув чорний костюм.
«Офіційно. 22.09.26», — лаконічно підписала кадри зірка.
Під опублікованими кадрами зібралося чимало коментарів. Одні вітали пару й насолоджувалися моментом разом з ними, а інші ж звернули увагу на дещо округлий животик Лозовицької, який підкреслювала обтисла сукня. Фани припустили, що вона може бути вагітною первістком.
Лише я бачу животик
Ви вагітні?
Можливо, ми ще з чимось будемо вітати скоро
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До слова, Катерина Лозовицька та Гідаят Сеїдов перебувають у стосунках трохи більше, ніж пів року. Проте публічно про роман пара розповіла лише наприкінці цього літа. Тоді ж, наприкінці серпня, музикант освідчився моделі. А вже рівно через місяць вони уклали шлюб і зіграли весілля. Проте чутки про можливе майбутнє поповнення в родині закохані поки що не коментують.