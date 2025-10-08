Переможці "Євробачення-2024" Nemo вперше в Києві: дует з Jerry Heil і зустріч з Сердючкою (ексклюзив)

Переможець "Євробачення-2024" Nemo / © Associated Press

У п’ятницю, 10 жовтня, у Києві відбудеться перший сольний концерт переможців "Євробачення-2024", співаків Nemo. Напередодні артисти дали ексклюзивне інтерв’ю, в якому розповіли про хейт після конкурсу, чи був страх приїжджати до Києва під час війни, про зустріч з Verka Serduchka в Амстердамі і дует з Jerry Heil.

Нагадаємо, виступ Nemo в Києві стане частиною європейського туру на підтримку дебютного альбому Arthouse, над яким артисти активно працювали останній рік. Спочатку вони планували виступити в Києві в березні, але не встигли доробити матеріал. Наразі, за словами Nemo, їм буде чим здивувати українську публіку. Про свій перший приїзд до України Nemo розповіли ТСН.ua напередодні візиту до Києва.

Nemo народилися в Швейцарії / © instagram.com/nemothings

"У мене багато друзів, які часто здійснюють цю подорож — я маю на увазі, їздять потягом з Варшави до Києва й назад. І я подумав: якщо мої друзі можуть робити це раз на місяць, а то й кілька разів на місяць, то й зі мною все буде гаразд. Я теж хочу це зробити — хочу приїхати до Києва й висловити свою підтримку українцям. Я ніколи не був в Києві, тож дуже хочу познайомитися з містом. Хочу провести час із друзями, і взагалі я відкритий до всього", — поділилися з ТСН.ua Nemo.

До слова, виступ Nemo відбудеться в столичному клубі Atlas, квитки на який ще є у продажу. За словами артистів, у них не було особливих запитів в райдері для організаторів, єдиний пункт, це коктейль Негроні, який вони люблять випити після шоу. Розповіли Nemo й про те, як змінилося їх життя після участі в "Євробаченні" і чи планують вони колись повторити цей досвід.

"Багато що змінилося, і багато що залишилося тим самим. У мене раптом з'явилося набагато більше справ, якими я раніше не займався. Чи планую я знову взяти участь у конкурсі? Я тільки-но звідти (сміється — прим.ред.). Минуло лише півтора року. Наразі я справді радий робити речі поза цим конкурсом. Але, хто знає, можливо, колись у майбутньому. Я ніколи не кажу "ніколи” в цьому сенсі", — зізнаються артисти.

Nemo під час виступу на "Євробаченні-2025" / © Associated Press

Нагадаємо, Nemo — небінарна особистість, яка відкрито говорить про свою гендерну ідентичність і просить використовувати до себе займенник "вони". І хоча на запитання про особисте артисти воліють не відповідати, ми запитали в Nemo, яку найбільш болісну або образливу річ вони почули після перемоги на "Євробаченні", де заспівали пісню "The Code". В ній, зокрема, йдеться про сприйняття власної ідентичності, яка іноді не відповідає "кодам" суспільних очікувань:

"Я намагаюся не сприймати нічого, що може бути образливим або може заподіяти мені біль. До речі, це те, над чим мені довелося попрацювати ще під час конкурсу. Тому в моїй голові існують два Nemo. Є Nemo-артист і є Nemo-людина. Людям багато що відомо про Nemo-артиста, але ніхто насправді не знає, що відчуває всередині себе Nemo-людина. І усвідомлення цього мене захищає від будь-якого хейту".

Також ми не могли не запитати у Nemo про дружбу і співпрацю з українськими артистами, зокрема про Вєрку Сердючку, яка є найбільш впізнаваним тріумфатором цього конкурсу серед європейських фанатів "Євробачення".

Verka Serduchka і Nemo мали можливість познайомитися в Амстердамі

"Я так люблю, люблю, люблю творчість цього фантастичного артиста. А ще просто обожнюю виступ Verka Serduchka на Євробаченні і вважаю його одним із найбільш надихаючих і веселих номерів, які взагалі були за весь час конкурсу. До речі, ми мали нагоду зустрітися в Амстердамі, на одній із препаті цього року до Євробачення 2025, де я також виступав", — зізналися Nemo у розмові з ТСН.ua.

А ось неочікуваною новиною стало те, що переможець "Євробачення-2024" планують в Києві виступити разом зі співачкою Jerry Heil.

"Я досить часто контактую з Jerry Heil, і дуже буду радий бачити її також на моєму шоу. Не можу дочекатися виступу з нею. Після цього вже вирішимо, як буде далі. Я чув, що в неї наступного року велике шоу. І, звісно, я хотів би приєднатися, якщо зможу", — відверто вперше розповіли Nemo.

Nemo і Jerry Heil вже неодноразово співпрацювали і тепер заспівають у дуеті в Києві / © instagram.com/thejerryheil

Наостанок ТСН.ua поцікавилася у артистів, чи уявляють вони своє життя без музики, і що зробили би, якби не пов'язали своє життя з творчістю.

"Я був артистом протягом останніх 10 років. І займався музикою, коли Європа знала мене і коли не знала. Тобто музика для мене — найважливіша річ, яка коли-небудь ставалася в моєму житті, і це те, чим я хочу продовжувати займатися попри все. І найголовніше для мене, коли йдеться про музику, — це її створення, будь-яким способом, навіть якщо це просто спів у душі", — каже артист.

Виступ Nemo на конкурсі "Євробачення-2024" / © Associated Press

До слова, як ми дізналися, частина прибутку з концерту в Києві буде передана до фонду, який займається закупівлею спеціального медичного обладнання для "Охматдиту". Крім того, кожен бажаючий може взяти участь у розіграші, зробивши донат від 300 гривень, і позмагатися за квитки на концерт й можливість поспілкуватися з Nemo після виступу. Усі подробиці у соцмережах Atlas Festival та GoodDonations.