Переможці "Євробачення-2024" Nemo вперше в Києві: дует з Jerry Heil і зустріч з Сердючкою (ексклюзив)
Також Nemo розсекретили, чи планують знову брати участь у конкурсі і співпрацювати з українськими артистами.
У п’ятницю, 10 жовтня, у Києві відбудеться перший сольний концерт переможців "Євробачення-2024", співаків Nemo. Напередодні артисти дали ексклюзивне інтерв’ю, в якому розповіли про хейт після конкурсу, чи був страх приїжджати до Києва під час війни, про зустріч з Verka Serduchka в Амстердамі і дует з Jerry Heil.
Нагадаємо, виступ Nemo в Києві стане частиною європейського туру на підтримку дебютного альбому Arthouse, над яким артисти активно працювали останній рік. Спочатку вони планували виступити в Києві в березні, але не встигли доробити матеріал. Наразі, за словами Nemo, їм буде чим здивувати українську публіку. Про свій перший приїзд до України Nemo розповіли ТСН.ua напередодні візиту до Києва.
"У мене багато друзів, які часто здійснюють цю подорож — я маю на увазі, їздять потягом з Варшави до Києва й назад. І я подумав: якщо мої друзі можуть робити це раз на місяць, а то й кілька разів на місяць, то й зі мною все буде гаразд. Я теж хочу це зробити — хочу приїхати до Києва й висловити свою підтримку українцям. Я ніколи не був в Києві, тож дуже хочу познайомитися з містом. Хочу провести час із друзями, і взагалі я відкритий до всього", — поділилися з ТСН.ua Nemo.
До слова, виступ Nemo відбудеться в столичному клубі Atlas, квитки на який ще є у продажу. За словами артистів, у них не було особливих запитів в райдері для організаторів, єдиний пункт, це коктейль Негроні, який вони люблять випити після шоу. Розповіли Nemo й про те, як змінилося їх життя після участі в "Євробаченні" і чи планують вони колись повторити цей досвід.
"Багато що змінилося, і багато що залишилося тим самим. У мене раптом з'явилося набагато більше справ, якими я раніше не займався. Чи планую я знову взяти участь у конкурсі? Я тільки-но звідти (сміється — прим.ред.). Минуло лише півтора року. Наразі я справді радий робити речі поза цим конкурсом. Але, хто знає, можливо, колись у майбутньому. Я ніколи не кажу "ніколи” в цьому сенсі", — зізнаються артисти.
Нагадаємо, Nemo — небінарна особистість, яка відкрито говорить про свою гендерну ідентичність і просить використовувати до себе займенник "вони". І хоча на запитання про особисте артисти воліють не відповідати, ми запитали в Nemo, яку найбільш болісну або образливу річ вони почули після перемоги на "Євробаченні", де заспівали пісню "The Code". В ній, зокрема, йдеться про сприйняття власної ідентичності, яка іноді не відповідає "кодам" суспільних очікувань:
"Я намагаюся не сприймати нічого, що може бути образливим або може заподіяти мені біль. До речі, це те, над чим мені довелося попрацювати ще під час конкурсу. Тому в моїй голові існують два Nemo. Є Nemo-артист і є Nemo-людина. Людям багато що відомо про Nemo-артиста, але ніхто насправді не знає, що відчуває всередині себе Nemo-людина. І усвідомлення цього мене захищає від будь-якого хейту".
Також ми не могли не запитати у Nemo про дружбу і співпрацю з українськими артистами, зокрема про Вєрку Сердючку, яка є найбільш впізнаваним тріумфатором цього конкурсу серед європейських фанатів "Євробачення".
"Я так люблю, люблю, люблю творчість цього фантастичного артиста. А ще просто обожнюю виступ Verka Serduchka на Євробаченні і вважаю його одним із найбільш надихаючих і веселих номерів, які взагалі були за весь час конкурсу. До речі, ми мали нагоду зустрітися в Амстердамі, на одній із препаті цього року до Євробачення 2025, де я також виступав", — зізналися Nemo у розмові з ТСН.ua.
А ось неочікуваною новиною стало те, що переможець "Євробачення-2024" планують в Києві виступити разом зі співачкою Jerry Heil.
"Я досить часто контактую з Jerry Heil, і дуже буду радий бачити її також на моєму шоу. Не можу дочекатися виступу з нею. Після цього вже вирішимо, як буде далі. Я чув, що в неї наступного року велике шоу. І, звісно, я хотів би приєднатися, якщо зможу", — відверто вперше розповіли Nemo.
Наостанок ТСН.ua поцікавилася у артистів, чи уявляють вони своє життя без музики, і що зробили би, якби не пов'язали своє життя з творчістю.
"Я був артистом протягом останніх 10 років. І займався музикою, коли Європа знала мене і коли не знала. Тобто музика для мене — найважливіша річ, яка коли-небудь ставалася в моєму житті, і це те, чим я хочу продовжувати займатися попри все. І найголовніше для мене, коли йдеться про музику, — це її створення, будь-яким способом, навіть якщо це просто спів у душі", — каже артист.
До слова, як ми дізналися, частина прибутку з концерту в Києві буде передана до фонду, який займається закупівлею спеціального медичного обладнання для "Охматдиту". Крім того, кожен бажаючий може взяти участь у розіграші, зробивши донат від 300 гривень, і позмагатися за квитки на концерт й можливість поспілкуватися з Nemo після виступу. Усі подробиці у соцмережах Atlas Festival та GoodDonations.