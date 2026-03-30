Переможці "Євробачення-2024" вдруге приїхали до Києва й зустрілися з відомою українською зіркою

Nemo / © instagram.com/nemothings

Реклама

Переможці «Євробачення-2024» Nemo вдруге приїхали до Києва під час повномасштабного вторгнення.

У столиці зірки вже встигли зустрітися з українською співачкою Jerry Heil. Артистка поділилася відео в TikTok, де жартівливо розповіла, що обіцяла іноземним гостям квитки на свій концерт, однак їх уже розкупили. У відповідь Nemo зазначили, що однаково вже приїхали до України.

Та Jerry Heil загадково натякнула на альтернативне рішення. Тож імовірно, артисти можуть з’явитися просто на сцені її першого сольного концерту в Палаці спорту, який відбудеться вже незабаром, 4 квітня.

Реклама

Jerry Heil й Nemo

«Ми ні на що не натякаємо», — підігріла інтерес співачка.

До слова, це вже не перший візит Nemo до столиці. Восени 2025 року вони виступали в Києві й презентували альбом Arthouse. Тоді артисти також пережили масований обстріл і провели ніч в укритті. Сама ж Jerry Heil неодноразово з’являлася зі своїми друзями Nemo: як на сцені, так і у дуетах.

