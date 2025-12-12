Переможці "Євробачення-2024" відмовились від кришталевого кубка і заявили про бойкот конкурсу

Nemo / © eurovision.tv

Переможці "Євробачення-2024", швейцарські співаки Nemo публічно заявили, що відмовляються від кришталевого кубка, що символізує їхню першість на міжнародному конкурсі.

Так, скандал довкола музичних перегонів навіть не думає вщухати. Спочатку низка країн влаштувала бойкот ювілейному "Євробаченню", а нині ж учасники конкурсу висловлюють свою думку. До слова, переможці 2024 року відмовляються від кришталевого кубка та оголосили, що відправляють його до штаб-квартири Європейської мовної спілки (ЄМС) у Женеві.

Причина бойкоту "Євробачення" лишається незмінною – участь Ізраїля. Nemo говорить, що вважає неприйнятим відмову дискваліфіковувати країну, дії якої Незалежна міжнародна комісія ООН визнала геноцидом проти палестинців у Секторі Гази.

"Євробачення" стверджує, що воно символізує єдність, інклюзивність та гідність для всіх. Ці цінності зробили цей конкурс значущим для мене. Але постійна участь Ізраїля під час того, що Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування визнала геноцидом, демонструє явний конфлікт між цими ідеалами та рішеннями, прийнятими ЄМС", - йдеться в повідомленні Nemo.

Нагадаємо, з допуском Ізраїля до "Євробачення" не згодна низка країн. Раніше Словенія, Іспанія, Ірландія та Нідерланди публічно оголосили про відмову від участі. Нещодавно до них доєдналась вже п'ята країна, яка теж повідомила про бойкот "Євробачення" через політичну причину.