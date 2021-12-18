Переповнена зала, великі черги і всі без масок: як минув виступ скандального Басти в Харкові

Глядачі не дотримувалися карантинних обмежень.

Скандальний російський репер Баста 17 грудня виступив у харківському Палаці спорту.

Хоч концерт минув й без якихось інцидентів, втім, глядачі не дотримувалися карантинних обмежень. До слова, перед виступом артиста біля входу до закладу зібралася велика черга. Дистанції ніхто не дотримувався.

Баста виступив у Харкові / скріншот з відео

Під час концерту Басти зала Палацу спорту була переповнена. Прихильники репера стояли близько одне біля одного, не дотримуючись дистанції. Глядачі були без масок.

Баста виступив у Харкові / скріншот з відео

Баста виступив у Харкові / скріншот з відео

Зазначимо, Харківська область перебуває у "жовтій" зоні карантину. Тому масові заходи заборонено проводити за участю більше однієї особи на 4 кв м площі будівлі чи території. Окрім того, всі повинні дотримуватися маскового режиму.

До речі, 19 грудня скандальний репер планує виступити в Києві.

Нагадаємо, Василь Вакуленко (Баста) потрапив до "чорного списку" Мінкульту в січні 2018 року. Але згодом артисту-українофобу був дозволений в'їзд до України.

В травні російський артист приїздив до Києва. Тоді ж охорона Басти накинулися в ресторані на українця через фразу про Крим. Один з відвідувачів закладу вирішив нагадати російському реперу, який виступав в окупованому Криму, що Крим — це Україна, після чого охорона закрила двері приміщення і не впустила українця всередину.

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