Переповнена зала, великі черги і всі без масок: як минув виступ скандального Басти в Харкові

Глядачі не дотримувалися карантинних обмежень.
Скандальний російський репер Баста 17 грудня виступив у харківському Палаці спорту.
Хоч концерт минув й без якихось інцидентів, втім, глядачі не дотримувалися карантинних обмежень. До слова, перед виступом артиста біля входу до закладу зібралася велика черга. Дистанції ніхто не дотримувався.
Під час концерту Басти зала Палацу спорту була переповнена. Прихильники репера стояли близько одне біля одного, не дотримуючись дистанції. Глядачі були без масок.
Зазначимо, Харківська область перебуває у "жовтій" зоні карантину. Тому масові заходи заборонено проводити за участю більше однієї особи на 4 кв м площі будівлі чи території. Окрім того, всі повинні дотримуватися маскового режиму.
До речі, 19 грудня скандальний репер планує виступити в Києві.
Нагадаємо, Василь Вакуленко (Баста) потрапив до "чорного списку" Мінкульту в січні 2018 року. Але згодом артисту-українофобу був дозволений в'їзд до України.
В травні російський артист приїздив до Києва. Тоді ж охорона Басти накинулися в ресторані на українця через фразу про Крим. Один з відвідувачів закладу вирішив нагадати російському реперу, який виступав в окупованому Криму, що Крим — це Україна, після чого охорона закрила двері приміщення і не впустила українця всередину.
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