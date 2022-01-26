Переслідувач Злати Огнєвіч по ТБ журналістам казав, що вб'є артистку

Виявляється, про свої наміри чоловік казав ще й на камеру.

Нарешті українська співачка Злата Огнєвіч може видихнути з полегшенням – поліція затримала переслідувача артистки, який протягом трьох років не давав їй спокою і залякував її.

Як з'ясувалося, про свої наміри вбити артистку зловмисник відверто говорив ще 2020 року у програмі "Українські сенсації". Тоді випуск був присвячений полюванню на зірок.

Чоловік погодився на це інтерв'ю, і в ньому ж на камеру зізнався, що дійсно погрожував Огнєвіч:

" Говорив, так… Говорив, що я її вб'ю", - сказав чоловік і усміхнувся.

На запитання журналістки, як переслідувач дізнався, де Злата мешкає, він, знову ж таки, усміхаючись, сказав: "А що ж там знати? Хіба це проблема знайти людину. Це невелика проблема".

Розмова журналістів зі сталкером Злати Огнєвіч 2020 року

Скоріш за все зловмисник відстежив Огнєвіч після її концерту у клубі, оскільки там невелика парковка і зрозуміло, у яку машину сяде знаменитість. Так він дізнався, на чому пересувається його об'єкт. Ну а далі простежив за нею до будинку.

Пригадав чоловік і те, як першого разу напав на Огнєвіч після концерту: "Кликав її: "Злато, почекай будь ласка. Тікати почала. Я не схопив, за руку взяв просто. Я вважаю, що це не напад. Напад це коли руки сині, синці, побита людина. Коли воно видно. А так. Вона не в гуморі певно була", - сказав нападник.

Нагадаємо, що вранці 24 січня за Златою Огнєвіч гнався переслідувач, коли вона на таксі прямувала до студії звукозапису. Чоловік погрожував "завалити" співачку, якщо ще раз побачить по ТБ. Чоловік переслідує Огнєвіч вже більше трьох років.

Налякана та, водночас, обурена Злата пішла до поліції і написала вчергове заяву на зловмисника. І цього разу звернення до правоохоронних органів дало певний результат. Чоловіка відшукали і повідомили йому про підозру.

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