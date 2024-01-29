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Періс Гілтон на подвір'ї свого маєтку відсвяткувала перший день народження сина

Періс Гілтон на подвір'ї свого маєтку відсвяткувала перший день народження сина

Періс Гілтон з сином / Фото: instagram.com/parishilton

Бізнесвумен запросила багатьох зірок.

Американська світська левиця Періс Гілтон гучно відсвяткувала перший рік життя свого сина Фенікса.

17 січня синові знаменитості виповнився рік. З цієї нагоди днями Періс влаштувала справжню дитячу вечірку в казковому світі. Для першого дня народження Фенікса бізнесвумен обрала пишну синю сукню й корону. А малюк на власному святі постав у білій футболці, штанях і кепці. Також мама з сином одягли білі сонцезахисні окуляри.

Син Періс Гілтон відсвяткував перше день народження / © instagram.com/parishilton
Син Періс Гілтон відсвяткував перше день народження / Фото: instagram.com/parishilton
Син Періс Гілтон відсвяткував перше день народження / © instagram.com/parishilton
Син Періс Гілтон відсвяткував перше день народження / Фото: instagram.com/parishilton

Свято було організовано у стилі мешканців підводного царства й мало назву "Ті, що живуть під водою". Місцем святкування зіркова мама обрала задній двір власного розкішного маєтку. На кадрах видно безліч декорацій, кульок, арок і блискіток.

Син Періс Гілтон відсвяткував перше день народження / © instagram.com/parishilton
Син Періс Гілтон відсвяткував перше день народження / Фото: instagram.com/parishilton
Син Періс Гілтон відсвяткував перше день народження / © instagram.com/parishilton
Син Періс Гілтон відсвяткував перше день народження / Фото: instagram.com/parishilton

Ба більше, на подвір'ї розмістився контактний дитячий зоопарк, де можна було погодувати тварин. А територією часто прогулювалися коні й поні. Також діти мали змогу зануритися у великий басейн з пластмасовими блакитними кульками.

Син Періс Гілтон відсвяткував перше день народження / © instagram.com/parishilton
Син Періс Гілтон відсвяткував перше день народження / Фото: instagram.com/parishilton
Син Періс Гілтон відсвяткував перше день народження / © instagram.com/parishilton
Син Періс Гілтон відсвяткував перше день народження / Фото: instagram.com/parishilton
Син Періс Гілтон відсвяткував перше день народження / © instagram.com/parishilton
Син Періс Гілтон відсвяткував перше день народження / Фото: instagram.com/parishilton
Син Періс Гілтон відсвяткував перше день народження / © instagram.com/parishilton
Син Періс Гілтон відсвяткував перше день народження / Фото: instagram.com/parishilton
Періс Гілтон з сином / © instagram.com/parishilton
Періс Гілтон з сином / Фото: instagram.com/parishilton

Гілтон подбала і про музику на святі. Діджеї вмикали саундтрек з мультфільму "Русалонька" й занурювали гостей у ще кращу атмосферу.

"Це перший день народження Фенікса, і в нас тематика – "Ті, що живуть під водою". Я так схвильована. Усе своє життя я влаштовувала незабутні вечірки, а тепер настав час зробити таку для мого маленького хлопчика. Це такі особливі миті", - поділилася світська левиця у фотоблогу.

Син Періс Гілтон відсвяткував перше день народження / © instagram.com/parishilton
Син Періс Гілтон відсвяткував перше день народження / Фото: instagram.com/parishilton

До слова, на дні народженні Фенікса можна було побачити безліч запрошених зірок. Так, розділити щасливі миті завітали Ленс Басс, Румер Вілліс, Келлі Осборн зі своїми дітьми і багато інших.

Син Періс Гілтон відсвяткував перше день народження / © instagram.com/parishilton
Син Періс Гілтон відсвяткував перше день народження / Фото: instagram.com/parishilton
Син Періс Гілтон відсвяткував перше день народження / © instagram.com/parishilton
Син Періс Гілтон відсвяткував перше день народження / Фото: instagram.com/parishilton

Зазначимо, Фенікс народився в січні 2023 року за допомогою сурогатного материнства, як і його сестра Лондон майже через рік після його появи. А нещодавно Періс Гілтон пояснила, чому не народжувала сама.

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