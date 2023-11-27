Періс Гілтон показала, як відсвяткувала народження доньки від сурогатної матері

Зірка попозувала у різдвяній фотосесії.
Світська левиця Періс Гілтон показала, як відсвяткувала народження доньки, якій вона дала ім'я Лондон.
Так, у своєму фотоблогу спадкоємиця сімейного бізнесу Hilton Hotels показала фото у родинному колі. На світлині вона тримає на руках свого 10-місячного сина Фенікса. Їх оточують рожеві ялинки, підсвічені яскравою гірляндою.
"Святкуємо народження нашої маленької дівчинки Лондон рожевим Різдвом. Я люблю своїх дітей дуже сильно!", - розчулила підписом Гілтон.
Також на деяких кадрах можна помітити ще двох дітей. Вочевидь, свято зі знаменитістю розділили її родичі та близькі.
Однак, саму новонароджену Лондон Періс показувати не стала.
У коментарях активні юзери не приховували своїх емоцій від фото. Одні висловлювали своє щастя, а інші взялися засуджувати головний убір сина Фенікса. До слова, фани зірки вже давно вказують на те, що малюк має занадто великі розміри голови. Вони припустили, що саме через це Гілтон і одягає йому постійно шапку. І попросили не соромитися свого сина.
- Статус мами змушує тебе сяяти!
- Навіщо одягати на нього шапку, ніби тобі соромно
- Я ніколи не бачив тебе щасливішою! Вітаю!
- Не прикривай його маленьку голівку... Твоя дитина прекрасна! Хто каже протилежне, той просто заздрить
- Ви такі милі!
Нагадаємо, нещодавно Періс Гілтон вдруге стала мамою. У неї народилася донечка за допомогою сурогатного материнства.
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