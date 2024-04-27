Періс Гілтон повністю оголилася і наробила пікантних знімків для модного глянцю

Знаменитість розбурхала уяву фанів.
Світська левиця Періс Гілтон прикрасила сторінки журналу Flaunt й анонсувала вихід свого музичного альбому.
У відвертій фотосесії знаменитість знялася топлес. Її образ довершили чорні сонцезахисні окуляри та об'ємні браслети на обох руках. На зображенні світська левиця прикриває груди руками.
На інших кадрах Періс попозувала вже в модних образах. Зокрема, вона приміряла шкіряний жакет, який ледь прикриває її пікантні частини тіла, високу чорну білизну та колготи в сіточку. А потім вбралася в інший комплект спокусливої спідньої білизни.
Шанувальники зірки були вражені таким фотосетом. Тому у коментарях під дописом залишили безліч компліментів.
- Уявіть ця людина водночас така розкута і неймовірно добра. Мені доведеться закінчити свій робочий день раніше, бо фото дуже спокусливі
- Чи є щось, що ти не можеш зробити? Ти маєш вигляд, як принцеса рок-н-ролу
- Ти знущаєшся з мене? Це без перебільшень блискавично
- Це історично!
Нагадаємо, нещодавно 56-річна тяжкохвора Селін Діон також похизувалася своїми фото для глянцю, на яких вона позує у сорочці на голе тіло.
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