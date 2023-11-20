Періс Гілтон приголомшила архівними фото з Брітні Спірс 17-річної давнини

Фото були зроблені в їхній молодості.

Світська левиця Періс Гілтон потішила шанувальників серією архівних світлин з молодою американською співачкою Брітні Спірс.

Знаменитості зробили спільне селфі 17 років тому. У кадрі білявки обіймають одна одну і мило усміхаються. На одному з фото, оприлюднених у фотоблогу Гілтон, вони одягли однакові чорні обручі у вигляді вушок кролика.

Періс Гілтон і Брітні Спірс / Фото: instagram.com/parishilton

Брітні була одягнена у білу блузу, а Періс – сіру майку. Доповнив їхні образи ідеальний макіяж.

"17 років тому ми з Брітні зробили селфі!", - підписала фото Гілтон.

Періс Гілтон і Брітні Спірс / Фото: instagram.com/parishilton

Такі спогади викликали у шанувальників зірок безліч зворушливих емоцій. Вони зазначили, що це легендарне селфі двох королев, яке назавжди залишиться в історії.

Легенди

Дві королеви!

Найзнаковіший момент в історії!

Це бузумовно ввійде в підручники з історії

Брітні Спірс вже відреагувала на допис вподобайкою.

Нагадаємо, що 42-річна американська світська левиця Періс Гілтон нещодавно замилувала фото із дев'ятимісячним сином Феніксом. Зіркова матуся одягла малюка у синій пухнастий костюм Коржика з відомої дитячої передачі "Вулиця Сезам".

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