Періс Гілтон приголомшила архівними фото з Брітні Спірс 17-річної давнини

Фото були зроблені в їхній молодості.
Світська левиця Періс Гілтон потішила шанувальників серією архівних світлин з молодою американською співачкою Брітні Спірс.
Знаменитості зробили спільне селфі 17 років тому. У кадрі білявки обіймають одна одну і мило усміхаються. На одному з фото, оприлюднених у фотоблогу Гілтон, вони одягли однакові чорні обручі у вигляді вушок кролика.
Брітні була одягнена у білу блузу, а Періс – сіру майку. Доповнив їхні образи ідеальний макіяж.
"17 років тому ми з Брітні зробили селфі!", - підписала фото Гілтон.
Такі спогади викликали у шанувальників зірок безліч зворушливих емоцій. Вони зазначили, що це легендарне селфі двох королев, яке назавжди залишиться в історії.
- Легенди
- Дві королеви!
- Найзнаковіший момент в історії!
- Це бузумовно ввійде в підручники з історії
Брітні Спірс вже відреагувала на допис вподобайкою.
Нагадаємо, що 42-річна американська світська левиця Періс Гілтон нещодавно замилувала фото із дев'ятимісячним сином Феніксом. Зіркова матуся одягла малюка у синій пухнастий костюм Коржика з відомої дитячої передачі "Вулиця Сезам".
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