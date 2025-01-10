Періс Гілтон приїхала до Лос-Анджелесу й шокувала відео свого вщент зруйнованого дому після пожежі

Голлівудська світська левиця Періс Гілтон зазнала серйозних матеріальних втрат.

Після новини, що дім зірки у Малібу повністю знищила пожежа у Лос-Анджелесі, вона приїхала на місце руйнування. У своєму фотоблогу Періс приголомшила кадрами, як від її оселі майже нічого не залишилося. Знаменитість поділилася, що це місце було особливим для неї, адже воно закарбувало безліч цінних для неї спогадів.

"Я стою тут у згарищі, яке колись було нашим домом. Коли я вперше побачила новину, то була в повному шоці – не могла це усвідомити. Але зараз, стоячи тут і споглядаючи на це власними очима, здається, що моє серце розбилося на мільйон шматочків. Цей будинок був не просто місцем для життя, а місцем, де ми мріяли, сміялися та створювали найпрекрасніші родинні спогади. Це місце, де маленькі ручки Фенікса створили мистецтво, яке я буду берегти завжди, де любов і життя заполонили кожен куточок. Побачити, як воно перетворилося на попіл – це настільки боляче, що не передати словами", - написала зірка.

Дім Періс Гілтон у Лос-Анджелесі згорів дотла

Врешті, Гілтон висловила вдячність усім тим, хто бореться зі стихійним лихом. Вона закликала фанів берегти себе та своїх рідних. І додала, що займатиметься допомогою постраждалим разом зі своїм благодійним фондом.

"Нехай це буде нагадуванням про те, що потрібно бути зі своїми рідними поруч. Цінуйте моменти. Життя може змінитися в одну мить, і саме любов, якою ми ділимося, дійсно має значення. Я посилаю всю свою підтримку всім, кому зараз боляче. Знайте, що ви не самотні. Ми в цьому разом. Ми відбудуємо, продовжимо жити і станемо ще сильнішими, ніж раніше", - наголосила Періс.

Нагадаємо, нещодавно українська блогерка Олександар Шульгіна також розповідала про термінову евакуацію з родиною з будинку в Лос-Анджелесі.

Читайте також: